藍營再爆台南大石國際公司由賣鞋轉做軍火生意 恐成「福麥2.0」

前國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

在國防部軍購被爆「福麥國際室內裝修公司」承攬炸藥採購案爭議後，前國民黨智庫副執行長凌濤今日表示，「再爆！又一例！？」「大石國際股份有限公司」台南賣鞋轉做2億軍火槍炮生意，恐成「福麥2.0」！他並質疑，「賴清德總統敢說該公司董監事家族不熟嗎？」

凌濤指出，他的團隊清查國防部標案後，又發現一家「大石國際股份有限公司」與福麥的軌跡相似，這家公司以前大宗做皮鞋、運動鞋生意，2021年至2024年間進出口資料更是「零」，2025年卻突然大躍增，大量轉做國防軍火生意上看2億，「堪稱大跳行！」更令人驚訝的是，該公司恰好又在去年6月6日變更商業登記，新增「國際貿易業」、「F401091 槍砲彈藥刀械輸出入業」、「F401201 模擬槍輸出入業」、「JA02061 槍枝保養業」、「F213141 管制刀械零售業」，開始搶做國防生意，6月6日甫變更完成，竟在當年度6、7月就陸續標得國防部、國防部陸軍司令部共4項標案，其精準俐落的手腕，堪稱商業奇蹟。

凌濤並指出，他更發現一家與大石國際同地址的公司「喬尼有限公司」，公司負責人是過去大石的監察人林立韻，該公司過去都只標台南市消費合作社，竟也在今年1月13日標中了「總統府鞋類禮品採購案」，「顯然與賴清德的總統府『關係良好』，才有禮品採購獲青睞。」

他說，這2家公司與國防部、總統府標案的關係，通通在賴清德總統上任之後，「而這次的大石董監家族，台南地方人盡皆知，該家族賴清德總統不會不認識，現在還能撇清責任嗎？」「從福麥到大石，賴清德跟國防部還要繼續神隱嗎？種種不合常理的疑雲，已讓民眾對政府廉能的信任蒙上一層陰影，賴清德與國防部該做的，不是沉默迴避，而是出來面對，給全民一個清楚、負責的說法。」

