    首頁 > 政治

    賴清德邀韓國瑜茶敘遭婉拒 許宇甄批假協調「鴻門茶」

    2025/12/13 10:37 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立委許宇甄。（許宇甄辦公室提供）

    國民黨立委許宇甄。（許宇甄辦公室提供）

    賴清德總統邀約立法院長韓國瑜「國政茶敘」遭婉拒。國民黨立委許宇甄表示，賴清德昨天在與民進黨立委便當會後，已形成一致的政治立場與違憲共識，總統府擺出「鴻門茶」，就是假協調之名、行政治清算之實，院際協調淪為鴻門茶會，只為了消耗韓國瑜升高對立。

    許宇甄指出，五權分立是為了防止權力過度集中，透過制度性的分權與制衡，維護民主制度的運作，確保政府運作的透明。然而，賴政府上任以來，卻屢屢選擇性解釋法律、選擇性不依法行政。

    許宇甄表示，立法院立法通過對地方政府與民眾更為友善的法律，行政部門卻因政治算計與私利考量刻意消極不執行、不編列預算，形同否定立法院決議、違反法律，讓行政權凌駕立法權之上，導致憲政制衡機制名存實亡，這種行為根本是威權治理再現。

    許宇甄質疑，賴清德昨天在與民進黨立委「便當會」後，已經形成一致的政治立場與違憲共識，接著對外宣稱下週一將邀集行政院、立法院、考試院進行院際協調的國政茶會。問題是，結論早已定調，立場也已拍板，這場所謂的「茶會」究竟是為了溝通，還是只是政治表演？既然只是走過場，還要喝什麼下午茶。

    許宇甄進一步質疑，今年2月賴清德才邀集五院進行國政會商，當時韓國瑜已清楚提醒，立法院是合議制機關，院長並無權單獨代表朝野作出政治承諾，未經黨團授權，最多只能將會商意見轉達給各黨團參考。這樣的會商機制，既無實質決策效力，也缺乏效率，當時已被證明成效有限。如今短短數月內再度重演，是揣著明白裝糊塗，還是刻意複製失敗模式，為後續政治操作與升高對立預作鋪陳？

    許宇甄呼籲，與其一再上演形式空洞的院際會商，不如召開真正具實質意義的國是會議，邀集朝野領袖平等對話、坦誠交換意見，共同為國家找出路。唯有回到民主精神與憲政正軌，才能避免台灣走向權力集中與制度崩壞的危險邊緣。

