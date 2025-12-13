為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白批行政院不副署「違憲」 葉耀元反嗆：有種就倒閣

    2025/12/13 11:08 即時新聞／綜合報導
    立法院院會昨（12日）三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」第37、38、67條條文修正草案，民進黨立院黨團批「年金亂修法 基金提早垮」。（資料照）

    立法院昨日三讀通過公教退撫修法，提前停止調降月退所得替代率，行政院發言人李慧芝表示，政院對此表示高度遺憾，將全力捍衛年金制度，並且將透過合法及合憲的途徑，維持退撫制度並確保退撫基金財務永續。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元直指，「憲法並沒有說行政院一定要副署執行，如果作為立法權掌握者的藍白不開心，憲法也有解套方式：倒閣」。

    葉耀元今於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文提及，反年改三讀通過，民進黨政府基本的應對方式是「不副署」，等於行政院沒有去認可這個法案與「不執行」。一堆藍白陣營的媒體跟政治人物在那邊說什麼這種做法違憲。少來了，憲法並沒有說行政院一定要副署執行，如果作為立法權掌握者的藍白不開心，憲法也有解套方式：倒閣。

    葉耀元痛斥，「有種就倒閣，要不然真的不要在那邊嘰嘰歪歪的，以為自己這四年一定想幹什麼就幹什麼的胡搞瞎搞，還要行政院與全體民眾替你們這些人買單」。

