    首頁 > 政治

    板橋新埔民生地下道施工拖5年 新北議員籲二備金賠償商家損失

    2025/12/13 09:22 記者黃子暘／新北報導
    新北捷運環狀線新埔民生站增設地下道工程施工5年，期間造成交通不便、疑似鄰損。（新北市捷運局提供）

    新北捷運環狀線新埔民生站增設地下道工程施工5年，期間造成交通不便、疑似鄰損，市府捷運工程局與包商互控無故不施工、不給錢，已終止契約。市議員林國春、黃淑君關心工程後續如何處理？市議員石一佑、林國春問是否二備金補償周邊商家損失？副市長朱惕之、捷運工程局長李政安指出，使用要符合預算法規定，市府規劃下週逐戶拜訪鄰損戶，也正評估重新招標，如所需時間太長，將先回填、拆除圍籬。

    林國春批評，當初他反對此案，地下道無建設必要性，卻「硬要幹」斥巨資不見經濟效益，工程還造成交通阻塞、商家權益受損，例如附近修車廠門口被畫了槽化線，多次反應不見改善，車主修車出來就被檢舉開單，難道要修車廠關門？

    石一佑主張，應動支二備金賠償民生與商業損失，周邊商家苦不堪言，連房租都險些繳不出來，鄰損戶也還沒補強。

    黃淑君表示，此案總經費累計6億多元，約2億元已經計價，還有約4億元待執行，詢問市府後續如何處理此案，以及多久以內完成鄰損戶逐戶訪？主計處長吳建國回應，動支須看業務單位提出內容才可判斷是否於法可行。

    朱惕之、李政安說，鄰損部分發生第一時間已經派員勘查登記，廠商也有請人鑒定修繕，無立即危險性的傾向用鑑定方式處理，下週會逐戶拜訪受損戶，預計一週內完成調查；交通部分，10日已經把往新莊方向的圍籬拆除，往中和方向研議回填，現評估重新招標，如招標期程太長，將先回填、拆除圍籬，招商成功再看後續如何施工。

