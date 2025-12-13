為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    南京大屠殺88周年 洪秀柱批高市早苗點燃日本軍國主義

    2025/12/13 09:00 記者施曉光／台北報導
    前國民黨主席洪秀柱。（資料照）

    今天是「南京大屠殺紀念日」88周年，前國民黨主席洪秀柱在臉書發文呼籲，紀念是為了不再重演悲劇，並再度痛批日本首相高市早苗點燃日本右翼的軍國主義氣氛，她期許歷史傷痛可以提醒大家和平需要付出代價，「台灣與日本的政客必須知道挑釁引戰是完全錯誤的，因為戰爭絕對不是多數人民的選項。」

    洪秀柱指出，每一年走到這一天，她心中的沉痛都沒有減少過分毫，88年前在南京超過30萬手無寸鐵的中國同胞，被殘暴屠戮、被活活埋葬、被軍國主義踩成血河，「然而，更令我痛心的是，日本現任首相高市早苗的言行，不但毫無反省，反而再度點燃日本右翼的軍國主義氣氛。透過挑釁在日本社會取得的高民意，讓南京城下那些枉死的英靈，如何得以安息？」

    洪秀柱表示，對照德國可以看得更清楚，德國總理威利·布蘭特在華沙的「華沙之跪」、立法禁止納粹言論、保存集中營作為教育基地，把反省化為行動，讓歷史真相深植國家靈魂，因為他們懂得只有勇敢面對過去，才能走向新的未來，反觀日本不但從未真正承擔二戰的加害責任，右翼勢力甚至一次又一次否認侵略罪行，參拜靖國、修改教科書，把歷史當成政治工具。

    她說，紀念是為了不再重演悲劇，願歷史的傷痛，提醒大家和平是需要付出代價的，台灣與日本的政客必須知道挑釁引戰是完全錯誤的，因為戰爭絕對不是多數人民的選項。

