國會助理工會疑被「摸頭」 張育萌：把助理們和國家都賣了

由林思銘辦公室主任、工會理事長李永誠（左）、工會監事會召集人王忠智（右）領銜的助理工會，昨天與國民黨立委陳玉珍協商後宣布達成3點共識，引發外界質疑。（資料照）

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法惹議，跨黨派國會助理昨在立法院大門集結抗議，訴求撤回法案、保障助理權益，台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文指出，昨日陳玉珍找助理工會開閉門會議，發起人、部分工會幹部和會員代表無法接受與陳玉珍的協議，不料助理工會理事長李永誠、監事會召集人王忠智，仍然在協議上簽名。張育萌直言，門一關，林思銘助理就簽字，把助理們和國家都賣了。還敢睜眼說瞎話扯「不撤回法案也是一種撤回」。

本報昨日報導，藍委提出「助理費除罪化」修法引發爭議，針對跨黨派國會助理昨日集結抗議，陳玉珍及立法院助理工會在協商後達成3點共識，但卻不包含「撤案」訴求，引發許多助理強烈不滿，也有人質疑，工會早在會議前就擬好沒有撤案訴求的聲明，「這不是被摸頭什麼才是？」

請繼續往下閱讀...

張育萌在臉書發文指出，292位國會助理連署，要求陳玉珍撤回「貪污助理費無罪」提案，昨天一早在中山南路抗議。陳玉珍到現場溫情喊話：「助理跟我的家人一樣，跟我的兄弟姐妹一樣」，讓現場助理怒轟「不要講幹話！」

張育萌表示，陳玉珍請助理工會到立法院紅樓201會議室，開閉門會議。但在閉門會議中，發起人、部分工會幹部和會員代表，無法接受助理工會與陳玉珍的協議，直接離席。結果助理工會理事長李永誠、監事會召集人王忠智，仍然在協議上簽名。

張育萌質疑，問題是，李永誠根本就是林思銘的助理。林思銘本人，就是這次「助理費除罪」的連署委員。他也提到，2021年黃國昌的「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」爆料，指台中火力發電廠的工程，承攬廠商涉嫌大規模偽造水泥出場單，浮報的水泥總量超過2萬噸，實際使用量不到一半。協會還揭露，當年8月13日，林思銘的主任李永誠，竟然代表廠商，出席中火召開的會議。

在事情曝光後，林思銘跳出來喊冤。林思銘說李永誠是以「個人名義」與會，沒有穿工作背心，「人家拜託他去，他就以朋友身分陪同。」對此張育萌諷刺，「朋友？我就問，李永誠哪來這『朋友』，會拜託他去開中火的會？」林思銘還補一句說，「李永誠只說去開會，但不知道開什麼會。」

張育萌也直言，如今跨黨派助理終於站出來、露臉、現身。這需要多大的勇氣？結果，其中幾位工會幹部卻跟陳玉珍走進201會議室，門一關，李永誠和王忠智就簽字了。他對此質疑「這可以代表助理們的意見？完全是把助理們賣了，還順手幫忙陳玉珍數錢」。

張育萌也批評，更荒謬的是，助理工會還發新聞稿，幫陳玉珍護航說，陳玉珍承諾用修正動議，把工會版本送進委員會，用「取代原提案」方式審查。工會甚至說「其實這也可謂是另一模式的撤回原提案。」

張育萌砲轟，「我的老天啊，近300位助理公開要求陳玉珍撤案，陳玉珍堅持不撤」。結果照工會的邏輯，原來「不撤回，也可以是一種撤回」。他對此嘲諷，哪來的邏輯鬼才？那是不是「不給助理錢」也算是一種「給錢」？助理們不開心，也是一種開心？

張育萌也引述本報報導，指「工會幹部早被『摸頭』，無法真正代表基層助理的心聲。」同時也質疑，最扯的是，「助理工會早在會前就擬好三點聲明」。開會前就寫好聲明，那是要開什麼會？要演也演像一點好嗎？

張育萌在文末批評，簽字的幹部根本就是配合演出、清理戰場，掩護陳玉珍、替這個毀天滅地的「貪污無罪」法案鋪路。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法