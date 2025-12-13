綠營多路反攻藍白惡法 「財劃法」不副署可望創憲政首例

兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

在野黨強推多項爭議法案引發憲政僵局，民進黨內浮現不執行、不公告或不副署的討論。府院黨近期多路並進，密集邀請法界專家研議因應策略，並收攏立法院民進黨團代表民意的意見，同步規劃院際溝通，「財政收支劃分法」被視為可望開創閣揆不副署的憲政先例。

立法院否決行政院所提「財劃法」覆議案，府院最遲須於15日副署並公告。據悉，為化解憲法法庭癱瘓及多項爭議法案的困境，民進黨近來與法律界學者及律師密集討論，輿論相關討論日益高漲；兼任民進黨主席的總統賴清德則指示總統府秘書長潘孟安，多次與韓國瑜洽談院際協調。

請繼續往下閱讀...

昨天（12日）一早，民間團體「台灣永社」邀集法界召開記者會，倡議守護民主憲政、保護人民的「不副署」合憲。同時，賴清德受訪直指，藍白主導立法院通過種種法案，已嚴重影響國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平權利。民進黨中央黨部隨後舉辦民調記者會，凸顯多項爭議法案均遭到高比例民眾反對。

賴清德昨中午邀請黨籍立委廣泛徵詢意見，會中定調閣揆「不副署」或「副署後不執行」皆為合憲途徑，為行政院的後續因應背書。本報並獨家披露，賴預定下週一（15日），邀請行政院、立法院及考試院院長進行國政茶敘，增進溝通以促進合作，尋求長治久安之道。

據指出，立委便當會聚焦閣揆不副署的可行性，民進黨團總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。有立委主張，根據「憲法」第37條，閣揆的副署權並非憲政義務，因此不副署是合憲的途徑。另有立委認為，不副署由閣揆扛起政治責任，避免基層公務員在面對藍白立委施壓時，被迫承擔不執行的壓力；不副署亦有制衡機制，若在野黨不接受，可發起不信任投票倒閣，避免行政權獨大。

針對議案的反制，與會立委指出，「財劃法」因涉及行政院預算權、影響總預算審查，更衝擊民生及國家建設，若行政部門採取強而有力且合憲手段，可望擴大對社會的論述空間。賴清德最後裁示，請黨團支持行政部門最終的決定，一起守護憲法與國家，大家一起承擔。

黨內人士評估，若要創造憲政先例，「財劃法」是最好的議題，黨內一度擔心該案不易使人民有感，但考量其本質攸關民生與預算權利，具備高度正當性；相較之下，國安相關法案等議題，則可能被在野黨操作成政治對抗。

對於朝野破冰，該人士表示，賴清德已努力很久，透過潘孟安或親自會面等方式，向立法院長韓國瑜告知將依「憲法」第44條啟動院際協調，甚至配合韓的建議將形式改為茶敘。孰料，韓突然以需取得各黨團授權為由拒絕，「坐實了他只是國民黨的立法院長而已。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法