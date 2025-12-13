莽撞衝撞核三廠大門判6個月 恆春鎮代會主席趙記明：最壞示範

莽撞衝撞核三廠大門被判6個月，恆春鎮代會主席趙記明稱最壞示範。（資料照，民眾提供）

恆春鎮代會主席趙記明因不滿核三廠發生火警未即時通報，3月6日竟情緒失控駕車衝撞核三廠大門，遭駐衛警拔槍喝止，引發地方軒然大波。屏東地檢署認為此舉嚴重藐視公權力且危及關鍵基礎設施，建請從重量刑。屏東地院11日宣判，依駕駛動力交通工具對依法執行職務公務員施強暴脅迫罪，判處趙記明有期徒刑6個月，如易科罰金以1000元折算一日。對於遭判刑，趙記明坦然接受，強調相當後悔，「是為了當地民眾安危心急做出的衝動行為，再次為最壞示範對外界道歉。」

屏東地檢署偵辦時強調，核三廠屬國家關鍵基礎設施，趙身為民意代表應理性問政，竟以暴力手段妨害公務，若不嚴懲恐衍生模仿效應，因此建請法院從重量處8個月以上徒刑。法院審理後，考量趙犯後態度良好、自始坦承犯行不諱，且未曾經判決有罪等情，最後判處有期徒刑6個月。

判決出爐後，趙記明表示對判決結果完全接受，並對社會大眾致歉。他解釋，當時是因為核三廠火警資訊不明，為了向擔憂的恆春鄉親釋疑才一時情急。「是針對核三廠長期的傲慢態度，並非針對基層保警或設施」，他強調，經過這次教訓，對於自己莽撞行為深感懊悔，也認為遭判刑是應得的懲罰，未來在問政及監督工作上，絕對會更加謹言慎行。

法界人士分析，民代為民喉舌雖有言論免責權保護，但絕對沒有「暴力免責權」。此次事件傳達出明確訊號，檢察署作為公益代表人，對於涉及關鍵基礎設施及妨害公務的激進行為絕不寬貸，意在警惕各地民代，民主社會雖能自由表達意見，但絕不能逾越法律紅線，以暴力衝撞作為問政手段。

法界人士指出，法院判決的刑度，則反應了個案上被告並無前科，且事件是起因於代表民意對核電廠的陳抗，並非直接針對警方，與立法理由欲制裁的拒檢等情形不同，且被告已經與核三廠達成和解獲原諒，法院量刑上自會較未和解的情形輕。

法界人士進一步表示，恆春鎮公所是獨立於屏東縣政府的地方自治團體，而執政者無論如何都要為地方施政的良窳負責，選民並不會在意行政法上如何管轄，因此制度上仍應整體規劃，促進溝通，長遠來說才能避免陳抗頻仍，反讓維持核電廠進出秩序的保警「公親變事主」，畢竟無論對核能支持或否，人人都重視其安全性。

莽撞衝撞核三廠大門被判6個月，恆春鎮代會主席趙記明稱最壞示範。（資料照）

