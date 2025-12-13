為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    反年改修法三讀 黃帝穎：翁曉玲先生的大法官意見書打臉藍白

    2025/12/13 07:45 即時新聞／綜合報導
    立法院國民黨團強推反年改修法，昨日立法院會三讀通過國民黨版本再修正動議條文，退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算，2024年1月1日起不再逐年下降所得替代率。（資料照）

    立法院國民黨團強推反年改修法，昨日立法院會三讀通過國民黨版本再修正動議條文，退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算，2024年1月1日起不再逐年下降所得替代率。（資料照）

    立法院國民黨團挾人數優勢三讀通過反年改修法，引發外界質疑，律師黃帝穎發文指出，反年改修法牴觸大法官解釋，並舉藍委翁曉玲的先生、大法官陳春生的協同意見書主張「國家財政資源永續運用」，國家有義務保護未來世代的利益，直接打臉藍白「反年改」修法害退撫基金提早破產。

    立法院國民黨團強推反年改修法，昨日立法院會三讀通過國民黨版本再修正動議條文，退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算，2024年1月1日起不再逐年下降所得替代率。銓敘部日前的報告示警，此修法將造成退撫基金「收支再度失衡」、「政府撥補加重」、「基金提前用罄」，政府撥補將高達6970億元，全部轉嫁由全民稅收負擔。

    黃帝穎在臉書發文指出，立法院通過反年改修法，停止調降所得替代率。依據銓敘部計算，退撫基金將提早3到4年破產，甚且因為擴大財政缺口，若要維持退撫基金，政府需再額外撥補數千億元，最終要全民買單。

    黃帝穎表示，根據大法官在第782號及第783號解釋，宣告「年改合憲」有三大重要理由，包含：
    一、世代正義即「因應人口結構老化退撫給與持續增加之費用，多由少子化後之下一世代負荷之情形」
    二、「降低政府因補貼之財務負擔」
    三、「延緩政府培育人才提早流失」。

    黃帝穎批評，明顯可見藍白通過「反年改」，根本違反世代正義、徒增政府財務負擔、無助延緩政府人才流失，牴觸大法官解釋意旨。

    黃帝穎也提到，陳春生大法官第717號解釋的協同意見書也打臉藍白反年改，他表示陳春生大法官與李震山大法官主張「國家財政資源永續運用」，陳春生大法官闡述「代際正義」，國家有義務保護未來世代的利益。直接打臉藍白「反年改」修法害退撫基金提早破產，違反保障未來世代利益的國家義務。

    熱門推播