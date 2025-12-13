藍委疑「裝修公司」得標彈藥採購案 林智群：美國務院認可軍火代理商

國民黨立委王鴻薇（中）等人連日爆料，指稱國防部RDX（海掃更）、HMX（高熔點火藥）等火藥原物料公開標案皆由1家「室內裝修公司」福麥得標，質疑背後有隱情。國防部強調公開辦理招標採購，禁得起公開監督、檢視。（資料照）

國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、馬文君等人連日爆料，指稱國防部RDX（海掃更）、HMX（高熔點火藥）等火藥原物料公開標案皆由一家「室內裝修公司」福麥得標，質疑背後有隱情。國防部強調公開辦理招標採購，禁得起公開監督、檢視。律師林智群發文直言，該公司有獲復美國國務院頒發許可，且經中科院駐美人員向美國國務院查證屬實。林智群為此諷刺「藍營狂酸的馬桶公司，人家是美國國務院認可的軍火代理商」。

林智群在臉書發文指出，國民黨立委王鴻薇爆料，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商竟是一家登記在台南的室內裝修公司「福麥」，且該公司2021至2024年進口金額為0元，2025年僅進口不到50萬美元的商品，讓臉書粉專「政客爽」狠酸，「真的是大軍火商的時代」。

林智群表示，國防部回應，福麥公司不只「室內裝修」，也符合國際貿易代理資格。後續藍營立委又踢爆福麥今年3月標下中科院1.2億元俗稱「HMX炸藥」的採購案，半年內得標7億國防標案，要求中科院說清楚。

對此中科院於昨天（12日）晚間發新聞稿回應，表示他們想買「HMX炸藥」，美國原廠都拒絕，然後中科院檢討後決定公開招標。前面2次都招標失敗，第3次來了這個「福麥公司」（藍營說的馬桶公司），得標了。

林智群直言，這個福麥馬桶公司在114年9月30日通知中科院，表示已獲復美國國務院頒發許可，且經中科院駐美人員向美國國務院查證屬實。林智群為此也諷刺「藍營狂酸的馬桶公司，人家是美國國務院認可的軍火代理商」。

