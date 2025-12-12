為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    曾揭爆料公社假訊息…事實查核中心董座竟拿留言當佐證 網酸：不演了

    2025/12/12 23:22 即時新聞／綜合報導
    台灣事實查核中心董事長羅世宏近日在臉書論辯中，引用臉書社團「爆料公社」的網友留言作為論述佐證。（圖擷取自臉書）

    台灣事實查核中心董事長羅世宏近日在臉書論辯中，引用臉書社團「爆料公社」的網友留言作為論述佐證。（圖擷取自臉書）

    Meta可能在數週內撤回對台灣事實查核中心（TFC）近半數預算資金，相關消息引發對於中心存續的關注。與此同時，台灣事實查核中心董事長羅世宏近日在臉書論辯中，引用臉書社團「爆料公社」的網友留言作為論述佐證。對此，翻譯家尉遲秀批評直言，此舉與事實查核機構應有的專業標準存在落差。

    尉遲秀在臉書貼文直言「救命」，「爆料公社」向來被外界批評為「民粹樂園、假訊息溫床」，一個傳播學者拿這種截圖當他辯解的佐證，TFC台灣事實查核中心董事長真的是自我放飛了！

    爭議起於羅世宏與陳姓教師之間的臉書論辯。陳師多次強調，從未有人主張「只需要備戰，其他事情都不用做，拜託不要再紮稻草人了。」不過，羅世宏回應稱「做了什麼？可以先讓劉世芳下台。越鷹派，官位越穩？」相關說法隨即再度被陳師點名為「稻草人論點」，並要求其具體舉例說明，究竟有誰主張上述說法。

    面對質疑，羅世宏並未正面回應問題，反而表示「到底做了什麼降低戰爭風險的事，大部分網友看得很清楚」，隨後貼出來自「爆料公社」的留言截圖作為「證據」。從羅世宏附上的對話畫面可見，留言多為嘲諷與情緒性批評，並未出現具體政策分析或可檢驗的論證內容，包括「靠著這群人……我們真的會亡國的……」、「牠們不是人」、「嗯，可以推個戰爭假」等語句。

    尉遲秀也直言，「最可笑可惡的是，台灣事實查核中心自己也揭露過爆料公社的假訊息，不是對這個民粹樂園、假訊息溫床一無所知」。

    貼文曝光後，不少網友留言嘲諷，「再次幫自家事實查核砸店真棒」、「因為Meta撤資他就不演了，很難懂？」、「爆料公社是中資和網軍集散地耶」、「事實查核中心需要事實查核了……」、「笑爛，任何一個正常人都不會把爆系講的東西當成真的」。

    台灣事實查核中心董事長羅世宏。（圖擷取自羅世宏臉書）

    台灣事實查核中心董事長羅世宏。（圖擷取自羅世宏臉書）

