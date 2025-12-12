為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    駐印度副代表謝柏輝宴客突不適 送醫宣告不治

    2025/12/12 20:30 中央社
    駐印度副代表謝柏輝宴賓客突然身體不適，送醫搶救不幸不治，享年52歲。（資料照）

    駐印度副代表謝柏輝今天中午在宴客期間，突然感到身體不適，開始抽搐。相關人員緊急對謝柏輝實施CPR，並將他送醫，醫院搶救後仍宣告不治，享年52歲。

    謝柏輝今天午間宴請台灣、印度合拍電影「叫我驅魔男神」的相關人員，席間與眾人大談台灣與印度間的各項交流，神色正常，午宴進行約1小時後，憾事突然發生。

    在午宴將結束之際，謝柏輝突然開始抽搐，與會的一名人員隨即扶住他的頭部，用湯匙抵住他的舌頭，解開其領帶，試圖讓他的呼吸保持順暢。

    同一時間，與會人員大聲呼救，要求飯店人員叫救護車，並提供自動體外心臟電擊去顫器（AED）救援。

    飯店醫療人員在3分鐘之內到場，並隨即對謝柏輝進行心肺復甦術（CPR）及口對口人工呼吸，救護車也在事發後5分鐘左右趕到現場，並立即將其送到附近醫院。

    謝柏輝被送到醫院後不久，急診處醫師便向跟著到場的人員宣布謝柏輝死亡的消息。

    由於是意外事件，印度警方將派員瞭解事發時的狀況，至於謝柏輝的確切死因，目前仍有待釐清。

