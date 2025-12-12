反對親中、惡法惡修 平鎮「芸軒豆花」四大公投連署點+1

「芸軒豆花鋪」主動加入4大公投連署點，負責人楊婉妤要讓民眾更方便連署。（記者周敏鴻攝）

人民作主志工團發起廢止國民黨與民眾黨「惡修」憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法的4大公投案，呼籲公民使用「自然人憑證」參加電子連署。桃園市平鎮區中豐路山頂段「芸軒豆花」負責人楊婉妤說，過去不怎麼關心政治，但感覺似乎快打仗了，為了自己與下一代，主動將店面加入連署點，希望愛台灣的民眾都能連署，喚醒更多人參與，以堅定立場抗衡「親中」勢力。

4大公投案分別是「廢止憲法法庭法官人數門檻限制」公投案（9001案）、連署期限到明年1月底，「廢止選罷法之罷免提議人、連署人需附國民身分證正反面影本」公投案（9002案、9003案）與「廢止罷免涉及偽造另科百萬罰金」公投案（9004案）、連署期限到明年3月底，4案連署門檻都是29萬3228人。

為讓公投案通過連署門檻，楊婉妤在「芸軒豆花」店內擺放電腦、讀卡機，透過社群發文「桃園連署點+1，開放時段週一到週五上午10點到下午4點」，她說，父親政治立場「深藍」，但她近年來看到藍白兩黨的所作所為，例如修惡法、癱瘓憲法法庭、限縮公民罷免權等，深深覺得公投案是最後一道防線，一定要守住，「如果民團有製作連署點的布旗，我一定會懸掛」。

楊婉妤有1對就讀小1與幼兒園的子女，很擔心若台灣被中國吞併了，孩子們的教育該怎麼辦？未來會變怎樣？為了自己與下一代，她堅定反對「親中」，希望有相同想法的民眾也要站出來。

