    政治

    立法院三讀停砍公教年金 行政院：倒行逆施、強度關山

    2025/12/12 18:46 記者鍾麗華／台北報導
    立法院於今（12）日三讀通過公教退撫修法，，行政院發言人李慧芝表示，立法院不顧現職公教人員，倒行逆施、強度關山通過法案，過去7年的年改成果功虧一簣。（資料照）

    立法院於今（12）日三讀通過公教退撫修法，，行政院發言人李慧芝表示，立法院不顧現職公教人員，倒行逆施、強度關山通過法案，過去7年的年改成果功虧一簣。（資料照）

    立法院於今（12）日三讀通過公教退撫修法，提前停止調降月退所得替代率，行政院發言人李慧芝表示，政府自2018年推動年改以來，透過逐年調降月退所得替代率的方式，成功延緩公教退撫基金的破產年限，立法院不顧現職公教人員，倒行逆施、強度關山通過法案，過去7年的年改成果功虧一簣，還將導致全國納稅人填補財政缺口，政院對此表示高度遺憾，將全力捍衛年金制度，並且將透過合法及合憲的途徑，維持退撫制度並確保退撫基金財務永續。

    李慧芝強調，政府非常重視公教人員權益，不止持續提升現職公教人員的福利，也兼顧公教人員退休後的生活照顧；然而不論是前總統陳水扁或是馬英九的精算，依據2018年年金改革前的所得替代率，公務員及教育人員退撫基金原本預計分別於2031年和2030年用完，退休人員將領不到退休所得；因此，前總統蔡英文自2018年開始推動年金改革，政府修法將年資30年公教人員的退休所得替代率從67.5%逐年調降至52.5%、將年資35年公教人員的退休所得替代率從75%逐年調降至60%，依然高於OECD國家平均50.7%的所得替代率。

    李慧芝指出，以今年平均月退休所得來看，教育人員（約14萬人）月領約5.8萬元、公務人員（約17.9萬人）月領約5萬元，月退休所得約是現職公教人員7成多的月俸，也是勞保及勞退人員（約1047.9萬人）月退休所得2.5萬的兩倍，對於公教人員的退休經濟生活仍然有所保障，足以維持個人生活所需，這也是推動年金改革7年以來的重要階段性成果。

    李慧芝表示，過去政府已挹注和撥補基金3102億元，努力維持基金財務穩健，然而今日立法院三讀修正的條文，將30年年資公教人員的所得替代率從現行的58.5%再調升回61.5%、35年年資從現行的66%再調升回69%，而現制之下退休人員月退休所得約為現職人員月俸的7成，在本次修法後將會重新提高到8成左右，顯然失去衡平，更大幅增加退撫基金的負擔，也讓退撫基金破產年限加速提前，讓年金改革成果前功盡棄。

    李慧芝強調，行政院將全力捍衛「世世代代領得到，長長久久領到老」的年金制度，確保國家財政與人民退休權益，維持退撫制度並確保退撫基金財務永續，符合世代公平正義。

