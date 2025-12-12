為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴清德批停砍年金：反改革修法 研議一切可能作為延續年金制度

    2025/12/12 18:31 記者蘇永耀／台北報導
    賴清德總統傍晚以「年改絕對不能、也不該走回頭路」為題在臉書發文說，他會研議一切可能的作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力。（資料照）

    立法院今天在國民黨主導下，通過停砍公教年金的修法。賴清德總統傍晚以「年改絕對不能、也不該走回頭路」為題在臉書發文說，這大大加重政府的負擔、最終也是要全民買單，相信不是國人所能接受。他會研議一切可能的作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力。

    賴清德說，2013年，馬英九前總統曾說，年金制度是即將掉落斷崖的火車；他不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統。2016年，蔡英文前總統上任後，才開始大力推動年金改革，歷經2年多的折衝與協調，終於為軍公教退撫基金，奠定一個世代不破產、也能延長基金壽命的基礎。

    他指出，2020年，中央政府總預算是22年來，首次達到平衡預算，並以此為基礎，積極發展國防、投資科技、推動建設、加強教育與社會福利，也帶動過去近幾年台灣的經濟發展成果。

    但是，賴清德說，立法院今天所通過的反改革修法，停止調降所得替代率，將使全民為這個修法，付出極其沉痛的代價。

    依據銓敘部的計算，若依照在野黨的版本，退撫基金將提早3到4年破產。另外，因為擴大財政缺口，若要維持退撫基金，政府需再額外撥補數千億元，大大加重政府的負擔、最終也是要全民買單。而且，未來只會產生更多赤字，相信不是國人所能接受。

    他指出，今天與民進黨51位立委舉辦便當會，感謝他們捍衛人民的權利。他也說，政黨政治本來就是要彼此競爭，但是國家只有一個，在野黨通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政穩健，更強烈傷害了全民公平的權利。

    總統強調，公務員與教師是支撐台灣的中堅力量，我們深刻理解許多公教朋友的感受，也很感謝公教朋友的體諒。但是，財務永續是我們對所有世代、對全體國人、對整個國家的承諾，好幾年的討論與折衝、好幾百場的座談與會議，絕對不能因為一次倉促、又沒有經過財務試算的修法，而走上回頭路，更不能將年金破產的後果，交由全民來承擔。

    賴清德說，全體國人都深切期待在野黨團，能夠透過合法的程序，再次審議這份法案。他也要再次強調，為了台灣的下一代，台灣一定要團結，我們也會做最大的努力，研議一切可能的作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力。

