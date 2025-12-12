京華城案大辯論 陳佩琪點名「橘子」反問：你敢回來嗎？

陳佩琪在臉書發長文，回顧丈夫遭偵訊、聲押與羈押的過程，她形容檢調辦案手法「風聲鶴唳」。（圖擷取自臉書）

前台北市長柯文哲等多達11名被告涉入京華城容積率弊案及政治獻金等案，台北地方法院昨（12）日起至24日連續10天密集開庭審理相關爭議。柯文哲妻陳佩琪今（12）日在臉書發長文，回顧丈夫遭偵訊、聲押與羈押的過程，她形容檢調辦案手法「風聲鶴唳」，質疑在這樣的司法氛圍下，「請問你是橘子，你敢回來嗎？」

陳佩琪在文中回憶，去年8月30日先生被抓去偵訊室問上幾天幾夜，檢察官林俊言詢問京華城案，柯文哲回應，「不知道，那時都在防疫、沒參與」，林問不出結果後，「改換唐仲慶上場，改問政治獻金案」。她轉述，柯文哲當場動怒說，「你們用京華城案把我抓來問，問到一半，改問政治獻金，實在有夠離譜的，候選人這麼忙，申報當然都是委託會計師處理的，難不成帳目要候選人自己去對嗎？」結果呢，唐仲慶說你不知情吼，是這樣喔，然後就聲押他了。

陳佩琪進一步指稱，後來朱法官說目前這個人沒有介入的證據，所以無保請回，但換一個法官，在同一批資料下，先生就被收押了，就此就被抓去在暗無天日的牢房內關了一年，聽說後來這兩位檢察官都跑掉去別的地方升主任檢察官了。

陳佩琪直言，「有什麼樣的老闆， 底下就會出現什麼樣的人，人想升官沒錯，操控你生殺大權的老闆是怎樣的人，底下的人就知道要怎麼表現去迎合老闆的喜好，如此老闆才會投來關愛的眼神」。曾在市府工作的朋友擔心，看到李文宗莫名其妙被押進去，導致他每天去看信箱看是否有飛來傳票，用這段來形容去年9到12月間風聲鶴唳的氛圍，真是貼切極了。

針對外界不斷提及的「橘子」，陳佩琪也在文中反擊。她引述友人說法指出，「那時網軍一直橘子、橘子的，這要是我，我也不敢回來啊！」她反問，「李文宗就僅一則表達感謝的簡訊，結果就是羈押11個月兼2000萬保釋金，請問你是橘子，你敢回來嗎？」。

陳佩琪說，不堪回首的去年底那4個月，民眾黨幾乎所有黨公職、先生所有的朋友、手機通訊簿和LINE上曾經和他聯絡過的人，通通都被叫去北檢問一輪，有些人還不只一次，那時家裡要是有養寵物，大概也會被套上頸圈拖去問， 反正只要跟柯文哲有關的、會發聲的，不管是發旺旺、喵喵、咩咩的， 一概抓去猛問一番！

最後，陳佩琪直指，「民進黨，你們陪葬司法、牽連無辜、逼死人命」。

