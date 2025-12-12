藍推反年改三讀通過 銓敘部遺憾：退撫基金提早4年用罄

立法院通過「提前停止調降月退所得替代率」的修法，造成退撫基金用罄年度提早4年，銓敘部深感遺憾。（銓敘部提供）

立法院國民黨團推反年改修法，今日於院會挾人數優勢三讀通過修正公、教人員退撫相關法令。銓敘部對此表示，將造成政府對退撫基金挹注款撥補減少，月退所得給付支出增加，預估造成公、教退撫基金會分別提早3至4年在134、131年用罄，目前已退者和現職者都將提早面臨如何繼續給付的嚴重影響，對此感到非常遺憾。

銓敘部已經一再示警，反年改修法將造成退撫基金「收支再度失衡」、「政府撥補加重」、「基金提前用罄」，政府撥補將高達6970億元，全部轉嫁由全民稅收負擔。不過今日立法院會仍三讀通過國民黨版本再修正動議條文，退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算，2024年1月1日起不再逐年下降所得替代率。消費者物價指數累計成長率達正百分之5時，應依該成長率調整之；或至少每4年應予檢討，適當調整。

銓敘部表示，由於過去30年間退撫基金都是不足額提撥，加上退休人員給付年限拉長，致使整體退撫基金未提存精算負債持續增加已高達2.96兆元。107年起在社會支持下啟動修法進行多項退休年金改革措施，政府將每年節省經費全數轉為挹注款給基金，已退休和未來退休人員則到118年止分10年減少部分月退休所得，共同對基金財務負起部分回補的責任。

銓敘部進一步提到，年改迄今，政府已挹注和撥補基金3102億元，基金淨值已增加超過5000億元以上，達1.1兆元，年度收支比較也轉為健康狀態，年改措施對基金財務產生很重大效益，將公、教人員退撫基金用罄年度分別自120年、119年延後至138年、134年（因112年7月1日初任人員改適用個人專戶制，其產生的財務缺口，政府也已分年編列預算彌平中）。

銓敘部也表示，自去年起，相關提早停止調降替代率的修法提案，在立法院委員會討論和公聽會時，銓敘部都持續提出具體數據、財務評估和問答的專業意見，包括目前公務人員月退所得平均超過5萬元，教育人員約5.8萬元，均足以維持個人生活所需等，清楚表達不贊成修法，可惜未獲在野黨立委的接受。

銓敘部強調，今日通過修法，將原定118年才停止月退所得替代率上限，提前到112年就停止，35年年資者的月退休所得替代率上限由60%大幅上調至69%，依精算估算挹注給公、教人員退撫基金金額就會分別大幅減少1670億元、1653億元，等同翻轉107年以來年改努力成果，讓退撫基金又重回財務更難永續的處境。一旦退撫基金用罄，包括現職和已退休人員，都將無法安穩領取退休金。

銓敘部最後指出，提早停止調降退休所得替代率，如要維持基金不提前用罄的目標，勢必要有新財源彌補龐大財務缺口。新財源如完全依賴政府預算全額支應，等同於轉嫁給不是退撫基金參加者的其他納稅人和全民買單，並不公平。最後，提早用罄後，每年公教退休給付缺口會快速增至超過2000億元，銓敘部雖多次示警這些不應該修法的理由，但仍未被嚴肅正視，對退撫基金財務將更不永續非常憂心。

