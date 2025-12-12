幕後》國會助理工會被「摸頭」？與陳玉珍3點共識會前早擬好

由林思銘辦公室主任、工會理事長李永誠（左1）、工會監事會召集人王忠智（右1）領銜的助理工會今天與國民黨立委陳玉珍協商後宣布達成3點共識。（記者廖振輝攝）

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法引發爭議，跨黨派國會助理今天上午在立法院大門集結抗議，訴求撤回法案、保障助理權益。陳玉珍及立法院助理工會代表協商後達成三點共識但未提「撤案」訴求，引發在場許多助理強烈不滿，包括工會副理事長等人會中退席抗議。據指出，助理工會早在會前就擬好三點聲明，工會幹部早被「摸頭」，無法真正代表基層助理的心聲。

「補助費」直撥立委運用 免檢據核銷

由陳玉珍提案的「立法院組織法修正草案」，將「公費助理」的「公費」二字刪除，同時刪除聘用助理人數上下限規定，並明定立院編列的立委助理費及其辦公事務預算等「補助費用」，由立法院撥予立委統籌運用、免檢據核銷。累計高達292名跨黨派助理連署呼籲撤案。

陳玉珍願「修正動議」 整合工會版本

由林思銘辦公室主任、工會理事長李永誠領銜的助理工會今天與陳玉珍協商後宣布達成3點共識，包括公費助理保、健保、退休金、生日禮金、健康檢查補助及文康活動費用等制度均不受任何影響；公費助理其餘一切勞雇關係，適用勞動基準法規定；未來上開提案審查時，陳玉珍承諾願意以協助以「修正動議」方式，整合助理工會所提的修法版本，送委員會一併審查，以補原提案之不足。

共識未提撤案 逾10位助理退席

不過，共識內容隻字未提撤案訴求，引爆部分與會者不滿，現場包含工會副理事長田飛生、發起連署的陳秀寳辦公室主任等逾10位助理直接退席。連署人會後透過聲明表示，最終僅有理事長及監事會召集人簽署協議，同時重申應撤回提案，懇請委員一同保障助理勞動權益。

據指出，雖陳玉珍在會中極大釋出善意，但基層助理擔憂，只要法案不撤回，隨時可能面臨國民黨強行推動「逕付二讀」的壓力，「我們不認為這個修正動議能抵擋得住上面的壓力，」一名助理憂心地說，在缺乏互信基礎下，只有「撤案」才是唯一保險的做法；而工會早在會議前就擬好沒有撤案訴求的聲明，「這不是被摸頭什麼才是？」

部分工會幹部與立委互利共生 和年輕助理嚴重脫節

事實上，國會助理工會的角色長期以來在立法院內備受爭議，有助理將工會幹部形容為「便當助理」，指部分長年把持工會的資深幹部，多半與特定資深委員關係密切，掛著助理頭銜僅是為了委員在地方上社交行走或經營人脈，與立委互利共生。

另有助理指出，工會核心成員如李永誠等人長期與內部人士輪流擔任幹部，形成封閉的決策圈，雖然名義上有會員大會與選舉，但實務上，由於工會會員龍蛇混雜，已經離職的、甚至不是助理身分者皆可成為會員，透過找自己人當理事、配票的方式鞏固權力，反而許多新進助理在入職後從未收過入會通知單，此一結構導致工會與第一線年輕助理嚴重脫節。

