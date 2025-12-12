為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    立院三讀停砍公教年金 林智群提「2解方」：基金破產國庫不撥補

    2025/12/12 19:09 即時新聞／綜合報導
    立法院院會今（12）日三讀通過《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第37、38、67條條文修正草案，國民黨團在議場中央高喊「說到做到」。（記者陳逸寬攝）

    立法院今（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，自113年後不再遞減公教人員月退休金。對此，律師林智群提出了「2大解方」，包含行政院拒絕副署、執行，以及基金破產後國庫不再撥。

    公教年金改革自2018年7月上路後，所得替代率分10年逐年調降1.5%，而立法院今日通過的《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，則提前暫停退休所得替代率調降年限，自113年後不再逐年調降，等於是停砍公教年金。

    林智群於臉書粉專表示，國民黨這個反年改的法案，有2種處理方式，「1.行政院長拒絕副署，拒絕執行。過半民意都反對走回頭路，藍白不爽就倒閣；2.直接執行！總統宣布以後公務員退撫基金破產，國庫不會撥補。」

    最後，林智群不滿直言，「你們公務員自己的錢被老人拿光，干我們其他人屁事？」

