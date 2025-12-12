為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    立法三讀反年改修法 綠批年金亂修法 基金提早垮

    2025/12/12 17:34 記者林欣漢／台北報導
    立法院會今日下午三讀通過反年改修法，民進黨立委在議場高舉「年金亂修法，基金提早垮」、「公教退休遠勝勞工，社會不接受」等看板表達意見。（記者陳逸寬攝）

    立法院會今日下午三讀通過反年改修法，民進黨立委在議場高舉「年金亂修法，基金提早垮」、「公教退休遠勝勞工，社會不接受」等看板表達意見。（記者陳逸寬攝）

    立法院會今日下午三讀通過反年改修法，修正「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」，要求所得替代率不再遞減，每月退休所得隨現值待遇調整。民進黨立委在議場高舉「年金亂修法，基金提早垮」、「公教退休遠勝勞工，社會不接受」等看板表達意見；國民黨立委也舉「停砍公教年金，恢復公職信心」、「爭公道，要尊嚴」等看板，高喊「年金停砍、留住人才，國民黨說到做到」。

    公教年金改革於2018年7月1日上路，改革時程至2029年，在所得替代率方面，年資滿15年，所得替代率為45％，分10年降到30％；年資滿35年，所得替代率為75％，分10年降到60％。

    立法院會今日三讀通過國民黨版本再修正動議條文，於修正公布前或後退休生效者，一律以2023年的退休所得替代率上限認定；2024年1月1日以後，逐年下降所得替代率的部分，不適用之。於中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達正百分之五時，應依該成長率調整之；或至少每4年應予檢討，適當調整，但成長率為零或負數時，不予調整。

    銓敘部日前的報告示警，此修法將造成退撫基金「收支再度失衡」、「政府撥補加重」、「基金提前用罄」，政府撥補將高達6970億元，全部轉嫁由全民稅收負擔。

    「改革八年、將毀於一旦。」民進黨立委林月琴說，政府不斷推出各項福利政策、從留職停薪彈性化到育嬰津貼加碼、再到長照住宿式機構補助提升，每一項都需要政府預算的支持。但是國眾兩黨一下惡修財劃法、一下又要把改革成果毀掉，然後又要怪政府不會執政，國家的未來誰來負責？

    國民黨立委舉「停砍公教年金，恢復公職信心」、「爭公道，要尊嚴」等看板，高喊「年金停砍、留住人才，國民黨說到做到」。（記者陳逸寬攝）

    國民黨立委舉「停砍公教年金，恢復公職信心」、「爭公道，要尊嚴」等看板，高喊「年金停砍、留住人才，國民黨說到做到」。（記者陳逸寬攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播