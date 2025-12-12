立法三讀反年改修法 綠批年金亂修法 基金提早垮

立法院會今日下午三讀通過反年改修法，民進黨立委在議場高舉「年金亂修法，基金提早垮」、「公教退休遠勝勞工，社會不接受」等看板表達意見。（記者陳逸寬攝）

立法院會今日下午三讀通過反年改修法，修正「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」，要求所得替代率不再遞減，每月退休所得隨現值待遇調整。民進黨立委在議場高舉「年金亂修法，基金提早垮」、「公教退休遠勝勞工，社會不接受」等看板表達意見；國民黨立委也舉「停砍公教年金，恢復公職信心」、「爭公道，要尊嚴」等看板，高喊「年金停砍、留住人才，國民黨說到做到」。

公教年金改革於2018年7月1日上路，改革時程至2029年，在所得替代率方面，年資滿15年，所得替代率為45％，分10年降到30％；年資滿35年，所得替代率為75％，分10年降到60％。

立法院會今日三讀通過國民黨版本再修正動議條文，於修正公布前或後退休生效者，一律以2023年的退休所得替代率上限認定；2024年1月1日以後，逐年下降所得替代率的部分，不適用之。於中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達正百分之五時，應依該成長率調整之；或至少每4年應予檢討，適當調整，但成長率為零或負數時，不予調整。

銓敘部日前的報告示警，此修法將造成退撫基金「收支再度失衡」、「政府撥補加重」、「基金提前用罄」，政府撥補將高達6970億元，全部轉嫁由全民稅收負擔。

「改革八年、將毀於一旦。」民進黨立委林月琴說，政府不斷推出各項福利政策、從留職停薪彈性化到育嬰津貼加碼、再到長照住宿式機構補助提升，每一項都需要政府預算的支持。但是國眾兩黨一下惡修財劃法、一下又要把改革成果毀掉，然後又要怪政府不會執政，國家的未來誰來負責？

