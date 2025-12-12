涉權勢性騷擾多名住院醫師 前台大婦產部主任陳思原遭彈劾

前台大婦產部主任陳思原涉權勢性騷擾，監察院彈劾。（資料照）

監察院今（12）日公告114年劾字第29號彈劾案，國立台灣大學前教授陳思原於兼任台大醫院婦產部主任期間，利用公務上之權勢及機會，性騷擾多名受其監督指揮之住院醫師，造成敵意性、脅迫性、冒犯性之工作環境。監察院9日召開彈劾案審查會，經投票表決，以11票成立、0票不成立，全票通過監察委員紀惠容、王幼玲所提彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，被彈劾人陳思原於106年8月1日至112年7月31日兼任臺大醫院婦產部主任，綜理該部業務 。其利用職場上之優勢地位，對多名住院醫師為性騷擾，具體違失情節包括，陳思原乘A女不及抗拒而擁抱，致其陷入驚嚇、害怕及痛苦，影響工作及生活 ；藉職務之便增加與B女相處機會，多次以觸摸腰部、臀部、大腿等不當肢體接觸方式性騷擾得逞；以物化女性之言辭進行言語性騷擾C女，並要求下班聆聽其唱歌，以及觸摸手部、背部，致生C女困擾與壓力 。

監委指出，針對前述違失，陳思原於監察院詢問時雖矢口否認，辯稱「我不記得」、「沒有印象」，但經監察院與全案卷證互核，認定被害人指述為真實。其中涉及A女及C女部分，亦經台大醫院性騷擾防治及申訴處理委員會決議「性騷擾成立」 。

監委強調，陳思原擔任婦產科主治醫師30餘年，核心業務涉及女性健康權益，對性別平等意識本應有更高之敏感度。其所為已構成權勢性騷擾，侵犯被害人人格尊嚴，並嚴重影響機關聲譽及形象，違反「公務員服務法」第6條及第7條後段規定，情節重大，故依法提案彈劾 。

據審查決定書，本次審查會由監委蘇麗瓊擔任主席，參與審查及投票委員包括賴鼎銘、浦忠成、郭文東、賴振昌、林文程、王美玉、葉大華、趙永清、張菊芳、田秋堇等11人，全數投下成立票 。

