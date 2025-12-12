為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    財劃法爭議 盧秀燕：拜託行政院儘速執行

    2025/12/12 16:48 記者王善嬿／嘉義報導
    台中市長盧秀燕（中）向行政院喊話，希望財劃法能盡快執行。（記者王善嬿攝）

    台中市長盧秀燕（中）向行政院喊話，希望財劃法能盡快執行。（記者王善嬿攝）

    立法院日前否決行政院所提「財政收支劃分法」覆議案，行政院是否會「不副署、不公告」引發社會討論。國民黨台中市長盧秀燕今出席在嘉義市舉行的「中台灣區域治理平台首長會議」，她向行政院長卓榮泰喊話，立法院已通過修正財劃法，過年快到了，許多縣市政府財政辛苦，拜託行政院早日執行，在2026年新年前，給各縣市政府新年禮物，解決財務的困窘及燃眉之急。

    今首長會議，由嘉義市長黃敏惠致詞歡迎，盧秀燕、雲林縣長張麗善、苗栗縣長鍾東錦、新竹市代理市長邱臣遠、南投縣長許淑華、新竹縣長楊文科、彰化縣副縣長周傑等人出席。

    黃敏惠表示，中台灣區域治理平台自2014年開始，由台中市、彰化縣、南投縣及苗栗縣率先啟動；2019年新竹縣、雲林縣、嘉義市加入，2023年再納入新竹市，跨縣市到跨局處整合，服務面積占全台3分之一土地、超過710萬人口，是全台最具代表性區域聯盟之一，最認真、最合作。

    盧秀燕向黃敏惠借錢 引哄堂大笑

    黃敏惠說，治理平台「合作不是口號，而是行動」，平台成立至今，已累積提出232件合作提案，包括跨縣市合作132件及向中央請求協助100件。今年美國關稅風暴造成產業衝擊，各縣市共同力求「安民心，顧民生」，提出編列特別預算與普發現金不排富等15項解方，同時，共同發聲捍衛公平的財政制度。

    盧秀燕致詞稱讚黃敏惠城市治理能力卓越，已任4屆、當15年市長，前幾天還有臉書網友貼文「黃市長還要再選的話，應該還會再當選」。

    盧秀燕表示，前幾天被媒體詢問嘉義市要普發6000元，台中市要不要發？她了解後，嘉義市每年有歲計賸餘，她上任市長後雖然已經還好幾百億元，台中市歲入歲出仍有短差221億元、負債800多億元，六都如新北市短差889億元、桃園市743億元、台南短差250億元、高雄255億元，台中負債800多億元，高雄市負債2000多億元、新北市負債1000多億元，她開玩笑地向黃敏惠說，「其實今天還有個任務，能不能跟妳借點錢？」引起哄堂大笑。

    中台灣區域治理平台首長會議，今在嘉義市舉行，8縣市首長齊聚一堂。（記者王善嬿攝）

    中台灣區域治理平台首長會議，今在嘉義市舉行，8縣市首長齊聚一堂。（記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播