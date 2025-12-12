柯文哲加油？ 翻轉字大師神還原當年「北市議會之亂」 網笑翻

字體設計師林國慶將「柯文哲加油」設計成翻轉字「我叫你去死」，並加註警語「千萬別翻轉」。（圖取自「林國慶翻轉文字」臉書專頁）

台北地院審理前台北市長柯文哲等人涉京華城容積、侵占政治獻金等案，昨（10日）柯文哲出現在台北地院時，有小草大聲應援「加油」，擅長將文字「翻轉」成另一種意象的字體設計師林國慶將「柯文哲加油」設計成翻轉字，並且附註警語「千萬別翻轉」，笑翻網友，直說「差點退追蹤，翻轉完笑噴」。

林國慶在臉書粉絲專頁「林國慶翻轉文字」發文表示，這文字創作是還原2022年6月柯文哲在市議會備詢時，當時無黨籍議員林穎孟要求柯文哲簽署獨派團體發起的「捍衛台灣、絕不投降承諾書」，柯文哲不滿回嗆亂罵「媽X！我管你去死！」，林國慶把「『柯文哲』加油」巧妙翻轉成「我叫『你去死』」，只是剛好是他自己的名字。

翻過來看完的網友紛紛留言，「神翻轉」、「反過來看，突然爆笑」、「我想說雜草怎麼可能會這麼有才」、「謝謝你神來之筆」、「不聽勸，就是要翻轉，結果讓我大爆笑」、「可以把下面那行註記隱藏之後，再把圖傳到小草社團裡流傳嗎？」、「我老婆問我幹嘛把電腦反轉後下跪」。

