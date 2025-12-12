基市府副發言人酸童子瑋「收成」獅球嶺步道 議會綠營要求撤換

基隆市議長童子瑋在臉書分享獅球嶺隧道即將啟用，卻遭新上任基市府副發言人鍾明說「收成」，民進黨議會黨團總召陳軍佐12日下午發文，要求基隆市政府將鍾明撤職。（童子瑋辦公室提供）

民進黨籍基隆市議會議長童子瑋7日在社群媒體臉書開箱獅球嶺步道，分享步道即將啟用的訊息；不料，基隆市政府副發言人鍾明卻酸說「搶先3天報喜」、「收成」，民進黨基隆市議會黨團總召陳軍佐今天（12日）下午怒轟如此政治操作，基隆市政府應將其撤職。對於民進黨團的指控與要求，基隆市政府表示，「尊重議會觀點，呼籲關心民生」。

陳軍佐指出，鍾明上任第一天，即以市府官方身分，對童議長作出不實指控，然而市府至今仍未向議會致歉。民進黨團表示，鍾明的不當言論已嚴重破壞府會關係，傷害議會的制度尊嚴，為確保基市議會的尊嚴、也為避免未來任何局處以同樣方式，對議員展開政治操作，市府應立即將其撤職。

請繼續往下閱讀...

陳軍佐說，獅球嶺步道案的相關爭議，是市府發言體系正式對議會議長進行人格攻擊與蓄意造謠，府會關係已遭市府破壞，情況涉及議會整體權威；該副發言人這種行為已嚴重、必須嚴正處理，不得任其輕輕帶過。

為維護府會相互尊重的原則，民進黨團要求市府撤換涉事副發言人，並提出內控檢討與改進機制，避免再次發生以公器介入政治鬥爭情事。另外，此事件是市府官方體系動用行政資源散播不實訊息，已損害議會整體形象，市府發言人應正式向議會公開道歉。

最後，民進黨團也呼籲國民黨市議會黨團應該要站出來共同維護議會尊嚴，表明議會制度不容市府踐踏，同時要求市府收回不實指控並道歉，並支持議會共同對行政部門提出警告，避免未來同類事件再度發生。陳軍佐說，這件案子不只是執政黨與在野黨的爭執，而是行政權逾越界線、侵害議會的共同問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法