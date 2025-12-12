為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    迎戰藍白惡法！賴清德與綠委便當會定調 支持政院決定

    2025/12/12 15:32 記者陳政宇／台北報導
    民進黨政策會執行長吳思瑤表示，目前立法院諸多違憲亂政、癱瘓國家的惡法，必須透過「合憲」途徑因應，不管是選擇「不副署」，或是「副署後不執行」，行政部門不能違法執行。（記者方賓照攝）

    因應在野黨頻推爭議法案等憲政僵局，兼任民進黨主席的總統賴清德今（12日）邀集黨籍立委便當會，共商如何因應。據轉述，民進黨團一致支持行政部門採取合憲途徑，運用「不副署」或「副署後不執行」等方式進行必要制衡，在憲法法庭遭癱瘓下捍衛憲政體制。

    今天便當會於民進黨中央黨部召開，歷經約1個半小時。民進黨團幹事長鍾佳濱會後受訪說明，本會期掌握國會多數的國民黨團與民眾黨團，變本加厲地通過多項違背國民意志、與國家利益衝突的法案，但因憲法法庭遭癱瘓，無法有效遏止擴權、濫權、或是有違憲之虞的法令。

    鍾佳濱說，總統考慮請行政院長卓榮泰，依憲法明文的「副署權」，針對後續及先前的各項法律案做出因應，黨團成員對此也一致支持，若政治問題不能循憲法既有機制進行，行政權可能必須採取憲法上的救濟途徑。

    民進黨政策會執行長吳思瑤表示，黨團成員今天出席率非常高且發言踴躍，聚焦目前立法院諸多違憲亂政、癱瘓國家的惡法，必須透過「合憲」途徑因應，不管是選擇「不副署」，或是「副署後不執行」，行政部門不能違法執行，黨團都全力支持其最終定奪。

    被問及是否解散國會？鍾佳濱回應，這正是目前僵局的原因之一，既然國會多數8度否決行政院的覆議案，但行政院仍無法執行，在野黨若認為閣揆不適任，就應依憲法機制、以「不信任投票」來表達否定。在野多數可能畏懼全體國民意志的審判，擔憂在倒閣後須面臨國會被解散、重新面對選舉的風險，因此不願啟動不信任投票。

    媒體詢及是否不再提大法官釋憲，吳思瑤回應，捍衛憲政精神的路徑有修憲、尋求憲法法庭解釋，以及「創造憲政慣例」，在修憲與憲法法庭等兩條路徑遭癱瘓下，執政黨採取合憲的作為去創造可能的憲政慣例，也是必然的思索方向。

    吳思瑤說，經黨團成員充分交換意見，最終將授權並支持行政部門的合憲性決定；目前已不是針對單一議案的反制，而是針對未來一系列違憲亂政法案的因應。

