國民黨：國防強化是假搞錢是真「皇親國戚要發國難財！」

國民黨發言人牛煦庭。（資料照）

針對國防部被爆資本額只有0.19億的「福麥國際室內裝修公司」竟承攬5.9億炸藥採購案，國民黨發言人牛煦庭今日中午接受網路直播節目「觀點芹爆戰」訪問時痛批，「國防強化是假的，搞錢才是真的！」他並質疑國防採購預算「其中藏污納垢很多，皇親國戚要發國難財！」

牛煦庭表示，很多人批評國民黨阻擋國防預算、舔共賣台，其實國民黨是希望國防預算可以合理使用，先前立法院通過的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，原本在野黨是希望全民普發現金，刺激經濟發展，卻被民進黨硬塞入國防相關預算，但在進入預算審查時，卻發現民進黨政府為了滿足國防預算的KPI，明明沒有需求，卻硬要編列預算，只因為有1000億的水庫在，非用不可，也才會出現1瓶要價120元的瓶裝水，價格100多萬元的會議桌椅。

請繼續往下閱讀...

牛煦庭說，國民黨從來都不反對國防，但如今出現福麥公司案，能讓在野黨對國防預算不強硬嗎？如果不能防弊，最後被A走，美國人會高興嗎？「國防強化是假的，搞錢才是真的！」人民能接受嗎？在野黨當然要強硬！他還說，國防採購預算「其中藏污納垢很多，皇親國戚要發國難財！」

此外，針對日前傳出國民黨同意北京「三張門票」前提，換取農曆年前後舉行「鄭習會」，牛煦庭強調，國民黨與中共交往，只有「九二共識」這一個前提，不會有其他的條件！

他還說，國民黨比較有責任感，不希望兩岸爆發戰爭，民進黨有一個惡夢，就是很害怕國民黨不繼續留在兩岸問題的「黑洞」，因為民進黨只有在「民族戰場」有優勢，倡議台灣人優勢，但在民權、民生戰場，則都是國民黨的優勢，民進黨根本打不贏，所以希望國民黨永遠掉在「民族戰場」的黑洞裡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法