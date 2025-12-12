藍委提助理費除罪化修法惹議 蔣萬安也不認同：會向黨團反映

民進黨市議員林延鳳質詢台北市長蔣萬安與副市長李四川。（記者田裕華攝）

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法引發爭議，台北市長蔣萬安今（12日）表態不認同修法方向，強調助理的勞健保、權益等都應該落實，也說有機會的話會向黨團立委們表達立場。

擁有16年民代助理經歷的民進黨北市議員林延鳳今於市政總質詢問蔣萬安，蔣萬安過去在立法院擔任立委時被稱為「勞權戰神」，是否認為勞動權益、友善職場環境，是不是應該要堅持、且不容妥協的？蔣萬安回應，北市府一定致力於打造友善職場環境，也認為助理費施行細則，應該依照現行規定進行。

林延鳳說，陳玉珍提出的修法版本，包括不用檢附收據、助理費匯到雇主戶頭，且都列為民代薪資一部分，蔣萬安是否支持？蔣萬安回應，對於修法實際提案文字內容不清楚，但強調不應該傷害到助理權益。

林延鳳追問蔣萬安，是否不支持現在國民黨推出的修訂內容？應該要依照現行法規，把費用匯到助理戶頭、計算勞健保等，是比較好的方案？蔣萬安點頭回應，相關勞健保、確保助理的權益，立法院有助理工會，都有提出訴求，都應該落實進行。

林延鳳表示，蔣萬安是國民黨備受期待的明星，應該負起責任跟黨內立委或黨團總召溝通，要求把修法撤回，不應該傷害平常努力付出的助理」。蔣萬安回，如有機會願意跟黨團、立委們表達這樣的立場。

此外，也傳出有立委助理連署撤案而遭到雇主飆罵、查水表，這是否屬於雇主利用權勢不當施壓？勞動局長王秋冬表示，立法委員助理適用勞基法，到底查的狀況怎麼樣，目前是沒有正式申訴，但只要申訴都會依照現行法令確保勞工權益；而法令雖未規定一定要本人申訴，但因涉及個資，還是希望由本人來向勞動單位反映，一定會按照現行法令保障勞工應有的權利。

後續質詢，林延鳳又再追問蔣萬安，何時要致電給陳玉珍、立院國民黨團總召傅崐萁？是否立刻就打？蔣萬安表示，現在是總質詢，並反問林延鳳是否要打電話給行政院長卓榮泰要求執行財劃法，請議員不要雙重標準。

林延鳳批，蔣萬安問A答B，反對就該明確向黨內立委表態，蔣萬安的說法只讓市民看到其傲慢態度。

民進黨市議員林延鳳質詢台北市長蔣萬安。（記者田裕華攝）

