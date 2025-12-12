學者籲政院不副署財劃法 國民黨：要卓揆成為「耍賴院長」留臭名？

國民黨發言人牛煦庭。（資料照）

立法院日前否決行政院所提「財政收支劃分法」修正案覆議後，引起社會議論行政院長卓榮泰是否採取不執行，或在總統依法公布時不副署，有綠營學者主張行政院長不副署合憲，並呼籲卓揆拒絕副署，讓立法院所通過的「違憲惡法」不生效力，國民黨發言人牛煦庭今日中午接受網路直播節目「觀點芹爆戰」訪問時質疑，副署權是總統與行政院長的關係，難道這些學者是要卓揆與賴清德翻臉？

牛煦庭嗆聲，如果卓揆真的拒絕副署，將成為憲政史上的「耍賴院長」，留下歷史臭名，並痛批那些呼籲卓揆不副署的綠營學者，「腦袋不正常！」

牛煦庭表示，這就是標準的毀憲亂政！綠營學者連憲法的邏輯都搞不清楚，許多學者主張行政院長以不副署公告的方式，逼迫國會推動倒閣，但憲法有關行政院長副署權的內容，明明是寫在總統那一章，換言之，副署權是總統與行政院長的關係，行政院長副署表示會執行總統的意志，如果行政院長不副署，就表示對總統翻臉，不接受總統公布的法律，這些學者是要卓揆與賴清德翻臉嗎？

牛煦庭認為，在我國憲政體制下，行政院長由總統指派，如果行政院長與總統翻臉，結果就是自己滾蛋，這是憲政倫理精神，部分綠營學者卻運作卓揆不副署、不下台，藉此逼迫國會推動倒閣，「關我們什麼事，莫名其妙！這完全是毀憲亂政！」

牛煦庭表示，即便存在憲政僵局，朝野對立，但卓揆做這種事情會留下歷史臭名，成為憲政史上的「耍賴院長」，會留下歷史臭名，「這些深綠學者腦袋不正常！」「卓榮泰真的就不副署了嗎？我認為他不會這樣。」

他還說，卓揆應該負責國政協調，卻被民進黨內的鷹派逼著搞對抗，原本大罷免之後民進黨就該認清現實，回到協商軌道，但綠營不要，原因就是民進黨的鷹派抬頭，溫和派被基本教義派綁架，才會造成今天國政癱瘓。

