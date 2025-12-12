為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍營強推「反年改修法」吳崢嘆：世代正義一夕成灰燼

    2025/12/12 15:45 即時新聞／綜合報導
    吳崢。（資料照）

    吳崢。（資料照）

    立法院國民黨團強推反年改修法，今日立法院會經黨團協商，將於下午進行處理。據國民黨版本再修正動議條文，退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算，2024年1月1日起不再逐年下降所得替代率；民眾黨版本則是自2025年以後，各年度所得替代率不再逐年降低。對此，民進黨發言人吳崢痛斥，「藍白慣用的萬惡黑箱『再修正動議』又來！世代正義一夕成灰燼......」。

    吳崢今日於社群平台發文提及，藍白今天下午預計要闖關「停砍年改」，本來就已經是破壞世代正義、讓年金提早破產、讓全民揹債的惡法。

    吳崢坦言，沒想到中午傳來最新消息，傅崐萁、黃國昌慣用的黑箱伎倆「再修正動議」又出現！藍白原本騙全民說是「停砍」而已，但再修正動議竟然是要「回溯」。讓所得替代率再加回來，也就是變相提高 所得替代率，領的可以比今年更多了！「白話文就是世代正義一夕成灰燼」。

    消息曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「這種『人』如果沒報應實在沒天理」、「為什麼要由這些爛人來決定真的很噁爛」、「通過就通過，大罷免時罷團已經三番四次得講藍白要推反年改案，罷免結果說明民眾根本不在乎，那就順應民意讓法律通過並執行，讓台灣刁民知道亂投票的代價」。

    在 Threads 查看

    相關新聞請見︰

    藍強推反年改修法 退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算

    據國民黨版本再修正動議條文，退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算，2024年1月1日起不再逐年下降所得替代。（圖擷取自吳崢臉書粉專）

    據國民黨版本再修正動議條文，退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算，2024年1月1日起不再逐年下降所得替代。（圖擷取自吳崢臉書粉專）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播