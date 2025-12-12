藍營強推「反年改修法」吳崢嘆：世代正義一夕成灰燼

吳崢。（資料照）

立法院國民黨團強推反年改修法，今日立法院會經黨團協商，將於下午進行處理。據國民黨版本再修正動議條文，退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算，2024年1月1日起不再逐年下降所得替代率；民眾黨版本則是自2025年以後，各年度所得替代率不再逐年降低。對此，民進黨發言人吳崢痛斥，「藍白慣用的萬惡黑箱『再修正動議』又來！世代正義一夕成灰燼......」。

吳崢今日於社群平台發文提及，藍白今天下午預計要闖關「停砍年改」，本來就已經是破壞世代正義、讓年金提早破產、讓全民揹債的惡法。

吳崢坦言，沒想到中午傳來最新消息，傅崐萁、黃國昌慣用的黑箱伎倆「再修正動議」又出現！藍白原本騙全民說是「停砍」而已，但再修正動議竟然是要「回溯」。讓所得替代率再加回來，也就是變相提高 所得替代率，領的可以比今年更多了！「白話文就是世代正義一夕成灰燼」。

消息曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「這種『人』如果沒報應實在沒天理」、「為什麼要由這些爛人來決定真的很噁爛」、「通過就通過，大罷免時罷團已經三番四次得講藍白要推反年改案，罷免結果說明民眾根本不在乎，那就順應民意讓法律通過並執行，讓台灣刁民知道亂投票的代價」。

