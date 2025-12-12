為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    藍委再揭福麥今年3月得標中科院1.2億「女王陛下炸藥（HMX）」採購案

    2025/12/12 15:03 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委徐巧芯（左起）、王鴻薇、馬文君召開「李文慶背後是誰？藍委再揭福麥裝修公司3月承接中科院1.2億『高熔點炸藥（HMX）』」記者會。（記者陳逸寬攝）

    國民黨立委徐巧芯（左起）、王鴻薇、馬文君召開「李文慶背後是誰？藍委再揭福麥裝修公司3月承接中科院1.2億『高熔點炸藥（HMX）』」記者會。（記者陳逸寬攝）

    國防部昨天被爆資本額只有0.19億的「福麥國際室內裝修公司」承攬5.9億炸藥招標採購案，國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、馬文君今日下午開記者會，揭露今年3月12日中科院開標1.2億元、標案編號YR13Z07P俗稱「女王陛下炸藥（HMX）」採購案，也是福麥得標，藍委質疑這間公司背景到底多硬，半年內裝潢公司可以得標國防標案上億，背後有誰？要求相關單位說明清楚。

    王鴻薇直言，福麥國際室內裝修公司地點登記在一家旅館，連招牌都沒有，根據經濟部網站，去年12月30日才新增變更登記「國際貿易」，也與國防部說法不符，該公司從2021年至2024年沒有進口一毛錢商品，只有今年極少量不到50萬美元，很有可能根本就是中科院標案的HMX炸藥進口，這樣的公司能夠接二連三得標國防標案，背後到底是誰？

    馬文君也說，她接到的爆料似是有中間人介紹，要從印度採購，所有標案條件都為福麥公司「量身打造」，而這次揭露的中科院標案採購「高熔點炸藥（HMX）」又稱奧克圖，是目前投入使用的綜合性能最優良的單質炸藥，廣泛用於軍事領域。

    且7月路透社獨家報導，一家印度公司去年12月仍向俄羅斯輸送了價值140萬美元的軍用級HMX炸藥。美方已將HMX列為俄羅斯維持戰爭的關鍵物資，而該貨源標案來源地就是美國，這間公司到底是不是就是同一個來源？這裡面到底水有多深？都要請他們說清楚。

    徐巧芯補充，根據福麥公司得標資訊，原產地國別顯示為中華民國，但在國內生產，須為軍備局轄下兵工廠，不可能替福麥公司製造，所以一定是國際貿易，更大的問題是，這屬於國際海運危險品準則（IMDG Code）中的第一類危險品（Class 1 Explosives），長榮、陽明、萬海通常不接受個人名義的託運，僅接受擁有合法執照的政府機構、軍事單位或大型工業採礦企業的委託。這類標案其實也有很多其他合理的公司可以得標，為什麼隨隨便便一家裝潢公司，有什麼能力處理這些運送以及安全疑慮？

