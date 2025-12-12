為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    助理怒嗆「我們壓力也很大」 韓國瑜未簽撤案連署匆匆離場

    2025/12/12 14:18 即時新聞／綜合報導
    立委陳玉珍與國會助理工會代表就「立法院組織法」修法開會協商，立法院長韓國瑜出席致意。（記者陳逸寬攝）

    立委陳玉珍與國會助理工會代表就「立法院組織法」修法開會協商，立法院長韓國瑜出席致意。（記者陳逸寬攝）

    國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法引發爭議，跨黨派國會助理今天上午在立法院大門集結抗議，訴求撤回法案、保障助理權益。對此，政治工作者周軒轉分享，韓國瑜今稱自身也當作民代助理，能了解助理的酸甜苦辣，隨後突然乾咳後道歉表明「最近工作壓力太大」，孰料遭前來協商助理工會成員怒嗆並要求簽名撤案連署書，韓國瑜隨即沒簽名就離開。

    周軒轉貼媒體報導「韓國瑜嘆『壓力太大』未簽撤案連署閃人 協商遭助理嗆：我們壓力也很大」的截圖，內容提及「韓國瑜說，難得行政院長卓榮泰是國會助理出身，他自己也曾擔任民代助理，兩個院長都是助理出身，能夠體會助理們的酸甜苦辣。」

    講到這裡韓國瑜突然喉嚨卡卡，咳了幾聲後連忙表示「對不起，最近工作壓力太大。」結果被前來協商的助理工會成員當場回嗆「助理壓力也很大！」韓國瑜離開前，有助理高喊「院長要背書嗎？」拿出撤案連署書要他簽名，但韓國瑜沒有簽名就連忙閃人。

    貼文曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「跳樑小丑」、「又在543」、「酒空只認識酒，美白小腿麻將其餘免談」、「韓導壓力大就辭職滾回去就可以每天睡到中午醒、喝酒喝到醉茫茫啊」、「史上最廢立法院長沒有之一」。

