    蔣萬安批對雙城論壇立場矛盾 簡舒培：別當「龜孫子」跪求上海陪辦統戰大會

    2025/12/12 14:06 記者甘孟霖／台北報導
    民進黨北市議員簡舒培。（資料照）

    台北、上海雙城論壇27、28日將登場，民進黨籍台北市議員簡舒培要求，台北市長蔣萬安應向上海反映上海公司小紅書配合打詐問題；蔣萬安昨（11日）批評是立場前後矛盾，雙重標準。簡舒培昨深夜再發文，批蔣萬安轉移焦點，要蔣別當「龜孫子」跪求上海陪辦統戰大會。

    簡舒培深夜臉書發文指出，既然國民黨自詡最會跟中國溝通，那國民黨政治明星蔣萬安帶個話請上海市政府督促小紅書共同打詐，應該也符合國民黨最愛講的「福國利民」吧？沒想到，蔣萬安不回應這個與兩岸民眾切身相關的打詐議題，卻問A答B反批雙重標準。

    她說，重點在於打詐，蔣萬安卻選擇迴避問題，到底是哪一個字聽不懂，為何不正面回應問題？難道怕惹毛上海方？又怕被說挺詐騙，所以乾脆用政治攻擊模糊焦點。

    簡舒培批評，蔣萬安吃到前台北市長柯文哲口水，民進黨的立場跟標準從來都很一致，就是「支持對等尊嚴、健康有序的兩岸交流」，相關發言在網路上簡單搜搜就有一大堆，「沒有人反對蔣萬安辦雙城論壇，但絕對反對蔣萬安為了辦雙城論壇自我矮化。要辦雙城論壇，那就彼此平等的站著做城市交流，不要當龜孫子跪求上海陪你辦一場統戰大會」！

