8成民眾反對「貪污助理費除罪化」 民進黨：不希望台灣又黑又紅

民進黨發言人吳崢、韓瑩舉行「藍白毀國亂台法案全民反感」民調記者會。（記者叢昌瑾攝）

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法，跨黨派國會助理今（12日）在立法院大門集結抗議。對此，民進黨公布最新民調指出，高達84%民眾不支持助理費由立委統籌且不需單據，另有79%反對貪污助理費除罪化，顯示人民不希望台灣走向「又黑又紅」，讓立法院再度蒙上黑金陰影。

民進黨今天臨時召開「藍白毀國亂台法案全民反感」民調記者會，由發言人吳崢及韓瑩出席說明。韓瑩指出，大批國會助理今早在立法院抗議藍白推動助理費「由立委統籌且不需單據」的修法提案，民調顯示高達84%民眾不支持此修法；而「貪污助理費除罪化」更有79%民眾反對。

韓瑩進一步說，在涉及破壞國安的修法提案中，「國籍法」放寬中配參政權有81%民眾不支持；六親等不得通婚放寬至四親等，有70%民眾反對；「離島建設條例」開放中資，有68%民眾不支持；而中配由六年縮短至四年，也有60%民眾表達反對，數據皆顯示，近期藍白所推的政策方向，幾乎全面背離多數民意。

吳崢表示，人民不希望台灣走向「又黑又紅」的歧途，更不接受有立委透過修法來圖利特定少數人，把公共資源放進私人口袋，讓立法院再度蒙上黑金陰影。

吳崢強調，面對中國這個境外敵對勢力，藍白卻在國會對公職人員與民意代表的雙重國籍風險不設防線，更讓離島建設條例可能成為經濟與國安破口，甚至淪為中國洗產地的方便之門，嚴重傷害台灣MIT的國際商譽。

該民調由民進黨民調中心執行，訪問對象為20歲以上具有投票權的公民，不當黨產議題執行日期是2025年12月8日至10日，完成1105份，抽樣誤差則是在95%的信心水準下，正負2.9%。停止公教年改議題的執行日期是2025年11月24日至25日，抽樣誤差在95%的信心水準下，正負3.1%。

