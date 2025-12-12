藍強推反年改修法 退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算

立法院國民黨團強推反年改修法，今日下午院會將進行處理。（資料照）

立法院國民黨團強推反年改修法，立法院長韓國瑜昨召集朝野黨團協商，未能達成共識。今日立法院會經黨團協商，將於下午進行處理。根據國民黨版本再修正動議條文，退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算，2024年1月1日起不再逐年下降所得替代率；民眾黨版本則是自2025年以後，各年度所得替代率不再逐年降低。

民進黨團幹事長鍾佳濱說，國、眾兩黨汲汲營營要討好他們自己退休的公教族群，這種鞏固自己支持者來反對現在政府推動或過去以來持續推動的年金改革，無疑是一大倒退，也是對台灣的民主法制形成的一大諷刺。民進黨堅持反對反年改今天的二、三讀表決，「我們絕對是反對到底。」

國民黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥今日凌晨在立法院議場前守夜，一早7點開門後率先進入遞案，羅智強說，為公教尊嚴、退休保障拚了，今天一定要為公務員、老師爭一口氣。這次提出的停砍年金所得替代率，不是回到2018年前，不要再讓已經受傷的這些公教人員，還要再繼續受到政府的欺凌。國民黨團將停砍公教年金這件事當作是重中之重的優先法案。

羅智強表示，停砍年金才是真改革，國民黨團是站在捍衛公教尊嚴、退休保障的立場上，以防止文官崩壞、人才崩解的危機。台灣有今天的經濟奇蹟、國家發展，是因為有非常棒的公務員撐起國家建設，有非常棒的老師教育國家的人才。民進黨執政的這些年，污名化公教人員，打擊這些辛苦的公教人員的士氣，造成報考國考人數暴跌，找不到人當老師的窘境。

由於藍白版本不同，國民黨版本退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算，2024年1月1日起不再逐年下降所得替代率；民眾黨版本則是自2025年以後，各年度所得替代率不再逐年降低。藍白可能各自投票，藍委們收到留院待命通知，「今日將表決年改法案，因決定藍白『各自投票』，一票都不能少。」

