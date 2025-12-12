為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    電子連署搶救憲法法庭！自然人憑證申請暴增 嘉義市今補貨300張

    2025/12/12 13:09 記者王善嬿／嘉義報導
    人民作主志工團發起公投連署搶救憲法法庭，自然人憑證需求量大增。（民眾提供）

    人民作主志工團發起公投連署搶救憲法法庭，自然人憑證需求量大增。（民眾提供）

    藍白去年底聯手通過「憲法訴訟法」修正案，提高參與評議、違憲宣告之大法官人數等門檻，恐讓憲法法庭因法官人數不足停擺，人民作主志工團發起公投連署廢止，搶救憲法法庭，掀起電子連署潮。因連署須實體自然人憑證，近來戶政事務所申請件數踴躍，嘉義市立委王美惠在臉書貼文，已協調內政部優先補給嘉義市自然人憑證，東、西區戶政事務所各補了150張，今中午前都已到貨。

    據了解，自然人憑證以往申請件數少，嘉義市東區戶政事務所12月初還剩下38張，網友在網路社群「脆」（Threads）上發起電子連署潮，民眾就近到嘉義市戶政事務所申請踴躍，導致實體自然人憑證多次補貨仍缺貨，尤其東區戶所申請件數踴躍，12月5日補150張，才4天就被申請一空。

    立委王美惠、市議員王浩等民代接獲民眾陳情，督促內政部、市府等單位儘速補貨，由內政部撥補西區戶所、東區戶所各150張自然人憑證，今中午前已到貨。

    東區戶政事務所表示，自然人憑證須由內政部調度、補貨給各地方政府，民眾欲申請自然人憑證，不限戶籍地，全國各戶政事務所都可跨區申請，每張工本費250元。

    立委王美惠協調內政部撥補自然人憑證到嘉義市戶政事務所，服務處也加入連署點行列。（擷取自王美惠臉書）

    立委王美惠協調內政部撥補自然人憑證到嘉義市戶政事務所，服務處也加入連署點行列。（擷取自王美惠臉書）

    熱門推播