    政治

    2025台菲智慧港務論壇落幕 外交部：為「台菲經濟走廊」奠定堅實基礎

    2025/12/12 12:25 記者方瑋立／台北報導
    「台菲智慧港務論壇」會場合影。（外交部提供）

    「台菲智慧港務論壇」會場合影。（外交部提供）

    我國主辦「2025台菲智慧港務論壇」 昨（11）日落幕，外交部今（12）日表示，本次論壇聚焦智慧城市、永續觀光、海事科技與智慧港口等重要議題，期藉由雙邊經驗分享與政策對話，強化台菲在智慧港務與海洋城市發展的合作，同時為推動「台菲經濟走廊」奠定更堅實的基礎。

    外交部今天發布新聞稿指出，外交部於本（12）月9日至11日舉辦「2025台菲智慧港務論壇」，邀請菲律賓蘇比克灣管理局（SBMA）、菲律賓港務局（PPA）、北伊羅戈省政府（Ilocos Norte），以及菲國媒體與觀光協會代表等近30位官方與產業人士來台，與我國政府部會及港務、觀光與航運產業代表進行深度交流。

    外交部說明，9日迎賓晚宴由外交部政務次長陳明祺主持，高雄市副市長李懷仁、交通部航港局主任秘書饒智平、台灣港務公司、長榮海運、陽明海運、萬海海運及雄獅旅遊等政府部會及產業代表均出席共襄盛舉。

    陳明祺致詞表示，菲律賓是台灣的重要合作夥伴，雙方在民主、自由與區域和平上共同承擔責任。他並指出，美、日、菲3方於去年宣布的「呂宋經濟走廊」展現推動菲國關鍵基礎建設的決心，而台灣也以「總合外交」理念啟動「台菲經濟走廊」，期與理念相近國家攜手深化合作。高雄港與蘇比克灣港於智慧化發展具高度潛力，未來雙方在智慧港務及科技領域的合作可望創造互利共榮成果。

    論壇則在10日登場，由近百位台菲官方與產業代表參加。外交部國際合作及經濟事務司司長連玉蘋在開幕致詞表示，外交部今年8月促成大規模的跨產業代表團訪菲，涵蓋ICT、半導體、能源、AI、智慧製造、港務與觀光等領域，顯示台灣業界高度重視菲國市場潛力。台菲不僅地理相近、共享民主價值，雙方經濟也具高度互補性。

    連玉蘋也指出，高雄港在自動化與智慧管理方面的進展屢獲國際肯定；蘇比克灣則因聚集眾多台商，已成為台菲產業合作的重要樞紐。她強調，本次論壇旨在深化雙方於港務、海事科技、永續旅運及智慧城市等領域的合作交流，期為台菲關係再創新的里程碑。

    另外，菲方代表團訪台期間也參訪長榮海運第七貨櫃中心、高雄港旅運中心及愛河灣等重要設施，深入了解台灣智慧港務、城市治理及港旅整合的發展成果，為雙方未來在港務、觀光與城市合作領域創造更多契機。

    外交部政務次長陳明祺在「台菲智慧港務論壇」迎賓晚宴開幕致詞。（外交部提供）

    外交部政務次長陳明祺在「台菲智慧港務論壇」迎賓晚宴開幕致詞。（外交部提供）

    外交部國際合作及經濟事務司司長連玉蘋在「台菲智慧港務論壇」開幕致詞。（外交部提供）

    外交部國際合作及經濟事務司司長連玉蘋在「台菲智慧港務論壇」開幕致詞。（外交部提供）

    「台菲智慧港務論壇」迎賓晚宴貴賓合影。（外交部提供）

    「台菲智慧港務論壇」迎賓晚宴貴賓合影。（外交部提供）

    圖
    圖
