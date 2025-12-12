藍營中市長內參民調江啟臣不回應 何欣純、楊瓊瓔這樣說

立法院江啟臣（右二）與盧秀燕至東勢參加活動受訪。（記者張軒哲攝）

明年台中市長選舉，國民黨尚未決定由誰迎戰民進黨何欣純，隨著立委楊瓊瓔日前正式表態，立院副院長江啟臣相對低調，一份藍營內參民調昨（11日）曝光顯示，支持江啟臣角逐台中市長的比例爲41.4%，支持楊瓊瓔參選的比例為12.9%。若與民進黨潛在競爭對手、綠委何欣純對比，江支持度39.9%、何為19.9%；楊則以28.2%支持度對上何的26.8%。

對此民調，江啟臣今日與台中市長盧秀燕於東勢出席活動，他低調不回應。

何欣純今日說，此民調的市長滿意度跟政黨支持度都跟一般的認知有差距，既然是政黨內參民調，就讓國民黨主席鄭麗文自己去解讀。

楊瓊瓔則說，不管什麼來源的民調，數字高低都會認真參考，但不會影響努力爭取為台中市民奉獻的立場。很多鄉親也覺得這個民調沒有看到委託和執行的單位，所以鼓勵她不要受到影響，感謝所有民眾的建議，就是每天持續30多年一步一腳印的努力，在大街小巷穿梭、走訪，讓更多的人看見真正的楊瓊瓔，希望他們也可以喜歡、支持楊瓊瓔，給楊瓊瓔一個機會。

