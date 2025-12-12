諷黃國昌為掩飾恐懼咆哮 詹凌瑀：崩壞倒數計時

民眾黨主席黃國昌先前被爆養狗仔，遭指涉案的前中央社記者謝幸恩昨正式被檢調約談，媒體人詹凌瑀發文諷刺黃國昌，「在鏡頭前越是大聲咆哮，越顯得他內心有多焦慮」，並稱「國昌老師，別再演了，你的焦慮全都寫在臉上了」。（資料照）

民眾黨主席黃國昌先前被爆養狗仔，遭指涉案的前中央社記者謝幸恩昨正式被檢調約談，媒體人詹凌瑀發文諷刺黃國昌，「在鏡頭前越是大聲咆哮，越顯得他內心有多焦慮」，並稱「國昌老師，別再演了，你的焦慮全都寫在臉上了。等到保護傘收起來的那天，我們看你還能咆哮多久！」她也提到，等明年2月1日一到，黃國昌卸下立委的保護傘之後，距離被密集調查的日子就不遠了！

詹凌瑀在臉書以「咆哮為了掩飾恐懼？黃國昌的崩壞倒數計時！」為題發文指出，「黃國昌，你還睡得著嗎？我看你最近臉色枯槁、面如死灰，應該是為了這一連串的爛攤子夜不成眠吧？」

詹凌瑀表示，大家還記得那個被踢爆是黃國昌「御用狗仔頭」、前中央社記者的謝幸恩嗎？涉犯國安法、妨害秘密等罪，昨天已經正式被檢調約談，雖然訊後無保請回，但這只是一個開始。這把火，遲早會燒到背後下指導棋的人身上！

詹凌瑀質疑，國昌在鏡頭前越是大聲咆哮，越顯得他內心有多焦慮。為什麼？因為明年2月1日一到，他卸下立委的保護傘之後，距離被密集調查的日子就不遠了！現在的張牙舞爪，說穿了就只是心虛的虛張聲勢罷了。

詹凌瑀直言，不只司法這關難過，連在黃自以為是「王國」的民眾黨內，黃也快要眾叛親離了。她也批評身為黨主席，不思團結，反而大搞小圈圈，玩弄權力遊戲。在新北佈局上，眼中只有他欽點的「四大金釵」，把那些在地方深耕許久、對黨有熱情的基層戰將當成什麼？塑膠嗎？

詹凌瑀提到，看看李有宜被氣走、汐止和土城的在地經營者被晾在一旁，這種充滿私心、大小眼的領導風格，誰會服氣？民眾黨內的茶壺風暴才正要開始，而這一切都是黃國昌咎由自取！

詹凌瑀也分析，面對司法的步步進逼，面對黨內的怨聲載道，黃國昌現在可以說是標準的內外交迫。她在文末也喊話，「國昌老師，別再演了，你的焦慮全都寫在臉上了。等到保護傘收起來的那天，我們看你還能咆哮多久！」

