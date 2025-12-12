為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    提助理費除罪化修法犯眾怒 陳玉珍與助理工會溝通後達3點共識

    2025/12/12 11:15 記者林欣漢／台北報導
    助理費除罪化案持續延燒，發起撤案的連署人昨統計已近三百名助理連署。國民黨團今日上午召開黨團大會，黨團書記長羅智強說，有針對助理費問題交換意見，陳玉珍跟助理工會溝通，一起共同促成更好的關於助理費法制化的版本，這點陳玉珍會繼續努力。（記者陳逸寬攝）

    助理費除罪化案持續延燒，發起撤案的連署人昨統計已近三百名助理連署。國民黨團今日上午召開黨團大會，黨團書記長羅智強說，有針對助理費問題交換意見，陳玉珍跟助理工會溝通，一起共同促成更好的關於助理費法制化的版本，這點陳玉珍會繼續努力。（記者陳逸寬攝）

    助理費除罪化案持續延燒，發起撤案的連署人昨統計已近三百名助理連署。國民黨團今日上午召開黨團大會，黨團書記長羅智強說，有針對助理費問題交換意見，陳玉珍跟助理工會溝通，一起共同促成更好的關於助理費法制化的版本，這點陳玉珍會繼續努力。

    羅智強表示，各界意見都在吸收接納，目標都是一樣的，希望能夠催生出真正的助理費法制改革。

    陳玉珍及立法院國會助理工會代表協商後，達成以下三點共識：

    一、國會助理是立法院運作重要的一環，對國會助理工作權、和福利的保障只能往前邁進，絕不能倒退，例如：公費助理薪資及終獎金給付模式應按照現有「公費助理」制度不變。公費助理保、健保、退休金、生日禮金、健康檢查補助及文康活動費用⋯等制度均不受任何影響。公費助理其餘一切勞雇關係，適用勞動基準法規定。

    二、現行公費助理制度仍有進一步優化之空間，如專業加給、資深加給及在職進修……等費用之制度建立，立法院應加速推動相關法制化工作，提升國會助理權益。

    三、未來上開提案審查時，陳玉珍委員承諾願意協助修正動議方式，整合助理工會所提修法版本，送立法院司法及法制委員會一併審查，以補原提案之不足。

    國民黨團書記長羅智強。（資料照）

    國民黨團書記長羅智強。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播