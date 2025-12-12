藍修法除罪化助理費引眾怒 逾70民團發起「反貪污承諾書」要求立委12/18前表態

公督盟12日在立法院群賢樓前召開記者會，要求國民黨28位提案、連署立委立即撤案、撤簽，並串聯逾70個公民團體共同發起 「反對民代助理費貪污除罪化」立委承諾書。（記者廖振輝攝）

國民黨立委陳玉珍等28人提案修法，主張將助理費改為「民代統籌運用」且「免檢據核銷」，引發各界質疑是將公款變為私房錢。公民監督國會聯盟（公督盟）今（12日）上午在立法院群賢樓前召開記者會，宣布串聯超過70個公民團體及6個政黨，共同發起「反對民代助理費貪污除罪化」承諾書，要求朝野立委在12月18日前明確表態，拒絕讓國會淪為貪污共犯結構。

公督盟執行長張宏林指出，這項修法意圖將全國近40億元的助理公費，變成民代私人的「小金庫」，完全背離民主國家公開透明的原則。為阻擋惡法，公督盟緊急串聯包括台灣教授協會、民間司法改革基金會、台灣經濟民主連合、婦女新知基金會等高達72個公民團體加入共同發起行列。此外，時代力量、社會民主黨、台灣綠黨、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、台聯黨等6個政黨也第一時間聲援，形成龐大的公民監督防線。

公督盟今天公布「反對民代助理費貪汙除罪化承諾書」內容，要求第11屆立法委員簽署並承諾三項重點：

第一、公開反對「貪污除罪化」修法：立委需承諾捍衛公帑監督責任，不支持任何導致制度黑箱化、弱化監督或免除核銷程序的修法版本，防止貪污合法化。

第二、呼籲提案人撤案：立委需承諾並呼籲國民黨28位提案、連署該法案的立委「負責任撤簽」。公督盟強調，免單據核銷並非改革，而是拆除監督機制，應立即止血以維護國會廉政形象。

第三、推動「助理專法」法制化：立委需承諾支持制定專法，明確規範助理的聘任、權責與倫理，並強化工時、薪資與勞健保等勞動權益保障，讓國會幕僚走向專業化，而非淪為民代私僕。

公督盟表示，目前已有許多民眾致電立委辦公室抗議，本次發起的承諾書將寄送至全體113位立委辦公室，收件截止日為12月18日（四）。屆時公督盟將彙整並公布願意簽署承諾、捍衛民主防線的立委名單，以及拒絕表態或堅持推動惡法的名單，供全民檢視。

各民團代表今天也在記者會上痛批，當國際社會如美、日、英等國皆致力於國會透明化、要求公開助理名單與金流時，國民黨卻試圖開倒車，不僅可能讓不適任的人員（如統戰背景人士）混入國會領公帑，更讓勞權倒退回1989年以前的黑箱狀態。呼籲全民動起來，緊盯自家選區立委，切勿成為史上最可恥修法的幫兇。

各民主國家公費助理制度比較表。（公督盟提供）

公督盟提出「助理制度改革三支箭」，包括聘用透明化、任用專業化、待遇正常化。（公督盟提供）

公民團體號召民眾打電話向選區立委抗議，拒絕讓立法院淪為「薪水小金庫」，要求國民黨28位提案與連署立委應懸崖勒馬、主動撤案。（公督盟提供）

公督盟串聯逾70個民團發起「反對民代助理費貪汙除罪化承諾書」，要求113名立委在12/18前簽署表態。（記者方瑋立攝）

