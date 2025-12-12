藍委提助理費「免檢據」除罪化 公督盟怒轟：40億公帑變合法貪污「小金庫」

公督盟12日在立法院群賢樓前召開記者會，要求國民黨28位提案、連署立委立即撤案、撤簽，並將串聯逾70個公民團體共同發起 「反對民代助理費貪污除罪化」立委承諾書。（記者廖振輝攝）

國民黨28名立委提出「助理費除罪化」修法爭議延燒，公民監督國會聯盟今（12）日在立法院群賢樓門口召開記者會，痛批此舉是將全國近40億元的助理公費變成民代的「私人小金庫」，不僅讓台灣民主倒退回30年前的黑箱時代，更恐成為史上最可恥的貪污除罪修法。公督盟執行長張宏林更痛批，若修法通過，立院群賢樓應改名為「群貪樓」。

公督盟指出，國民黨團試圖修改「立法院組織法」及「地方民意代表費用支給補助條例」，將原應直接撥付給助理的薪資，改為由民代「統籌運用」。公督盟估算，若修法通過，每位立委一年將可多掌控780萬元由個人裁量的經費，金額甚至比總統年薪還高；而直轄市與縣市議員也將分別增加480萬與230萬元的「可運用資金」。全台總計近40億元的公帑將脫離核銷查核機制，形同替民代打造合法的貪污管道。

公督盟執行長張宏林在記者會上嚴厲指責，這不僅是變相加薪，更涉及嚴重的國安危機。他質疑，一旦助理名冊無須公開、經費免核銷，未來立委是否聘用具有統戰背景的中共代理人或間諜進入國會，將無從監督，「這不僅是貪污除罪，更是對國家安全的開門揖盜。」

針對國民黨團總召傅崐萁稱此為「進步法案」、要跟上世界潮流，台灣公民人權聯盟與台灣教授協會等團體反駁，英、美、日等成熟民主國家，對國會助理的聘用與金流皆採高標準透明化。例如美國國會需每季公開助理名單與薪資，日本則嚴格禁止助理兼職。藍營的提案完全是「倒行逆施」，違背國際廉政潮流。

公督盟提出「助理制度改革三支箭」，包括聘用透明化、任用專業化、待遇正常化，並發起「反對民代助理費貪污除罪化」承諾書，要求全體113位立委表態。公督盟呼籲國民黨28位提案與連署立委應懸崖勒馬，主動撤案，否則將號召全民打電話抗議，拒絕讓立法院淪為「薪水小金庫」。

