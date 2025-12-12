為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    傳追查藍委助理連署 傅崐萁撇清：查水表千萬不能做

    2025/12/12 10:32 記者林欣漢／台北報導
    國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

    助理費除罪化案持續延燒，發起撤案的連署人昨統計已近300名助理連署。不過，國民黨立委助理圈卻傳出黨團總召傅崐萁正追查哪些藍委助理連署，不少連署助理害怕因此被「被離職」，也有助理嗆聲「有種開除我！」對此，傅崐萁表示，這都是綠媒在亂講，綠媒不要再放假消息、假訊息，天天在製造國家的事端。

    傅崐萁「查水表」雖是傳言，但昨天已造成寒蟬效應，許多助理深怕波及到老闆和工作，希望連署名單千萬不要外洩。有助理受訪表示，他們不反對助理費除罪化，但不能影響到助理權益，這個法案明顯是自肥，如果黨團真的要繼續推，就撤案提出新的提案，不要因人設事。

    傅崐萁表示，這都是綠媒在亂講，一個民主法治的社會不可以做這樣的事情，而且國會殿堂是一個最民主的地方，各種聲音都應該予以尊重。查水表的事情是千千萬萬不能做的事情，這些綠媒不要再放假消息、假訊息，天天在製造國家的事端。沒有的事就很清楚，有的話請綠媒公佈是誰。

    媒體追問黨團目前對於這個案子的態度是什麼，會撤案嗎？傅崐萁轉身離去不回應。

