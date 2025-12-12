要求徹查5.9億彈藥採購案 凌濤嗆：否則1.25兆國防特別預算別想過

前國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

國防部昨天被爆資本額只有0.19億的「福麥國際室內裝修公司」承攬5.9億旋風飛彈，前國民黨智庫副執行長凌濤今日繼續緊咬福麥負責人至今神隱，僅由國防部長顧立雄護航洗地，他強調，美國期盼1.25兆國防特別預算過關，應該先警告賴清德總統不要「亂搞」。

凌濤還說，支持台灣國防預算，但「馬桶廠商」標走5.9億軍火原料案，賴清德總統若不下令徹查，1.25兆國防特別預算條例就別想通過！

凌濤表示，「馬桶廠商」買軍火就是小吃快篩、超思雞蛋案的翻版，當時高登小吃店買16.9億快篩，引發譁然，時任衛福部長陳時中護航稱「介入正常商業活動並不好」，超思巴西雞蛋案則有前農業部長陳吉仲開直播、開記者會，稱「這是公私部門共同合作的最佳經驗」，這次顧立雄出來護航福麥，說福麥有國際貿易類別、商業登記化學原料批發，符合規定可以得標，卻忽略外界質疑毫無軍火經驗，也沒有任何檢核，疑似量身打造，「結果國防部長跟之前衛福部、農業部長如出一轍，根本複製貼上，難道又是疑似弊案的護航標準SOP？

凌濤說，時值1.25兆國防預算特別條例審查，美方也希望台灣增加保台實力，但此案連多位綠營民代、偏綠媒體人通通看不下去，至今賴清德總統神隱，福麥公司說是「上面的事」，負責人消失未說明，檢調觀風向，不動如山，這個利益結構造成台灣人民的厭惡，美方必須聽見真實台灣人民的心聲，而賴清德把顧立雄當防火牆，是遠遠不夠。

