面對立法失速列車剎車該踩就踩 學者向卓揆喊話「不副署」財劃法合憲

台灣永社12日舉辦「面對立法失速列車，憲政剎車該踩就踩。不副署合憲」記者會。（記者叢昌瑾攝）

立法院日前否決行政院所提「財政收支劃分法」修正案覆議後，行政院長卓榮泰表示，行政院沒有必須執行的壓力，引起社會討論卓揆究竟要對「財政收支劃分法」修正案採取不執行，或在總統依法公布時不副署的作法，「台灣永社」今日上午召開「面對立法失速列車，憲政剎車該踩就踩—『不副署合憲』記者會」，主張行政機關應承擔守護民主憲政的憲法義務，只要卓揆不副署違憲惡法，立法院所通過的「違憲惡法」未經閣揆副署將不生效力。

「台灣永社」認為，對於閣揆不副署作為，立法院仍有制衡行政院的憲法機制，也就是依據憲法增修條文第3條第2項第3款，立法院有權對行政院長提出不信任案，但如果立法院不敢提出不信任案，即代表行政院為守護民主憲政、保護人民的「不副署」具有憲法正當性。

律師、永社副理事長黃帝穎表示，自從立法院癱瘓憲法法庭後，就出現多項爭議違憲法案，行政機關不執行、不副署，就是阻擋違憲惡法對台灣的危害，守護民主憲政，因此所有行政機關都有責任，當憲法法庭被癱瘓的情況下，卓揆不副署違憲惡法，才能保護這個國家，如果立法院不同意，就可以提出倒閣。

東吳大學特聘教授張嘉尹指出，目前台灣面臨非常特殊的狀態，不是一個正常的憲法秩序，尤其近2年來立法院無所不用其極的擴充權力，造成憲法法庭被打趴，迄今已有300多天未做出判決，國外學者都感到相當震驚，為了突破目前困局，既然司法權已經出場，舞台上就只有行政、立法兩權，而且現在只剩下總統不公布、行政院長不副署以及行政院在法律公布後不執行等3個選擇，其中不副署是行政院長的權力，不能立法院違憲，行政院也要跟著違憲，為了阻止立法院失速列車，卓揆不副署就是傷害最小，也最能展現責任政治的作法。

他強調，法律必須公告才能生效，而公告時總統必須得到行政院長副署，根據憲法增修條文規定，行政院長副署權是實的，不是虛的，過去就曾經發生過前行政院長郝柏村拒絕副署李登輝總統任命蔣仲苓「一級上將」。

律師、日本早稻田大學國際經濟法博士後研究傅馨儀表示，民間有很多聲音認為如果卓揆不副署，會造成行政權大於立法權，但這是錯誤的觀念，因為立法權也需要被監督，如果法律制定不好，難道大家要吞下惡法亦法？目前憲政機制已經失衡瓦解，憲法法庭無法召開，行政院長可依據憲法行使實質否決，如果行政院消極鄉愿，反而是侵害民主防衛權益，因此行政機關不能只是「含淚劃押」，必須落實不副署的權力。

她強調，根據憲法行政院長不副署完全是合憲選項，國家最高法則就是人民福祉，只要為了人民與國家，行政院就應依據憲法權限來做事情，當憲政列車已經失速，緊急剎車就是列車長的選擇。

律師、台北大學公共行政系助理教授洪偉勝則說，行政院長不執行、不副署都是可能選項，但不副署的作法影響程度最小，也能形成憲政慣例，不會造成失控，因為立法院有倒閣權力，但不論卓揆最後決定不副署或不執行，關鍵仍在與公民社會的溝通。

藍白兩黨在去年強行通過財劃法修法，挖走中央政府4000多億統籌分配款，但因立法粗糙，出現計算公式謬錯烏龍後，今年11月再度強修財劃法，要求中央給地方的計畫型補助款補助比率不得低於過去10年平均值，造成中央政府額外增加超過2000多億支出，雖然行政院這次一樣提出覆議，但仍遭藍白聯手封殺。

