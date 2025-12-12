助理費除罪化撤案連署 聲量看政治PO昔日立委助理證件力挺抗議

圖為立法院中興大樓佈告欄張貼多張國會助理徵才資訊。（資料照）

時常針貶時事的臉書粉專「聲量看政治」今公開身分並曬出個人第9屆理立委助理證件照，發文高喊「我，聲援本屆國會助理工會的國會內政治運動，反對國民黨自肥的助理費修法。」

粉專「聲量看政治」發文提及，「作為前國會助理，以及前政治線平面與網路媒體記者，我深感認同，國會助理與基層政治黨工，為民主政黨政治一切根本。」

政治人物之所以能在媒體舞台前發光，都是因為有一群學有專精的基層工作者，在每一位政治人物背後，默默提供專業意見，給予專業判斷，協助政治人物建立專業政治形象。

國會與地方議會助理運用國家的預算聘任，是在協助民意代表完成專業負責的政治工作，也協助民意代表減輕聘任的資金壓力。

然而，這不代表政治人物可以把助理的錢當作自己的錢。把國家撥用給民意代表專門聘用專業政治工作者的錢，轉為自己的小金庫。這不僅在破壞台灣政黨政治，也在顛覆自己的政治公信力，更是抹殺了台灣年輕政治工作者的熱情以及未來。

國民黨背後是否有為此劣幣驅逐良幣，偷渡引進左岸政治意見，把台灣基層工作者的政治意見排除在外我們不得而知。然而，把聘用專業政治工作者的國家預算直接撥用給民意代表本身，本來就不合情、也不合理，對助理更是不公平。

助理費的問題應當是專業化、法制化，定義清楚明確的歸屬、資源規模。不是一句話，把錢都給老闆，什麼事都可以解決。沒有，不可能。未來，此一修法進一步造成政治工作的勞資對立，基本上，不會對你們自己的政治前途有幫助的。國民黨與民眾黨此舉，是在自掘墳墓。

「聲量看政治」今發文公開身分，並附上個人第9屆理立委助理證件照。（圖擷取自「聲量看政治」臉書粉專）

