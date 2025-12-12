四叉貓揭判決書黃國昌姓名變黃○○ 網酸：還敢提法庭直播？

四叉貓日前發文提醒，只有家長可以申請遮蔽案件的未成年原告姓名，在事隔數日後黃國昌終於提出申請，目前他兒子的姓名已被用「A01」取代，不過與此同時黃國昌及黃妻高翔的名字也被遮蔽並用「○○」，網友也對此開酸。（圖擷自臉書）

民眾黨黃國昌的兒子近日被爆對某公司提告求償118萬8000元，卻因沒繳費遭到法院催繳，網紅四叉貓日前還發文提醒，只有家長可以申請遮蔽案件的未成年原告姓名，在事隔數日後四叉貓表示，黃國昌終於提出申請，目前他兒子的姓名已被用「A01」取代，不過與此同時黃國昌及黃妻高翔的名字也被遮蔽並用「○○」，網友對此也開酸「以後就稱他叫A01的爸爸」、「連判決姓名都要隱藏不敢公開，竟還敢提辯論庭直播？」。

四叉貓在臉書發文稱，「黃國昌終於聽了我的勸告，今天去跟地方法院申請遮蔽他兒子（16歲）的姓名，司法院網站的裁定書剛才也把他兒子改成『A01』」，四叉貓還說「到頭來，我才是最關心黃國昌他兒子隱私的人，國昌老師不用謝」。

請繼續往下閱讀...

不過四叉貓也指出，「可是幹嘛把你們夫妻倆的名字也遮蔽呀？提告求償一百多萬又不是什麼丟臉的事XD」。透過其分享的截圖可發現，原本黃國昌兒子提告，法定代理人是黃國昌及黃妻高翔，但裁定書上的法定代理人目前已被改為「高○」及「黃○○」。

對此網友也紛紛熱議「成年人為什麼要遮？」、「連判決姓名都要隱藏不敢公開，竟還敢提辯論庭直播？」、「以後就稱他叫A01的爸爸」、「還是你最愛民眾黨」、「未改名前沒有把連結貼出來，時至今日還幫忙遮住舊資料的中間名，這貓真的仁至義盡」，還有網友打趣「所以他有在默默關注你嘛」。

也有網友質疑「為什麼可以輕易遮掩二個成年人的名字？有背景？有後台？」，四叉貓也回應「既然都要遮了，為什麼被告就沒遮？」。還有網友則是嗆「一人做事一人當，跟他兒子沒什麼關係」、「拿人家兒子做文章真棒」，對此四叉貓則是回酸「用兒子當人頭真棒」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法