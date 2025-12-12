苗博雅被塞「馬照跑、舞照跳」 翁達瑞批抹黑：苗不是唯一受害者

旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）發文指出，苗博雅（見圖）還遭部分台媒報導塞了沒說過的話，他為此直言「戰爭已經開打了」，並列出造謠抹黑的模式，強調苗博雅不是唯一的受害者。（資料照）

台北市議員苗博雅近日在直播中提及，現代戰爭爆發時，戰場外的大多數人仍維持上班上課等社會運作，遭不少藍白人士開砲批評，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）發文指出，苗博雅還遭部分台媒報導塞了沒說過的話，他為此直言「戰爭已經開打了」，並列出造謠抹黑的模式，強調苗博雅不是唯一的受害者，他也經歷過多次。

翁達瑞在臉書以「戰爭早就開打了」為題發文指出，這兩天，社群平台被一句話洗版：「馬照跑、舞照跳！」這句話的出現有不同的版本：有些前面加了「台海開戰」；有些後面加了「青鳥好天真」。但不論什麼版本，這句話都被連到苗博雅。問題是，苗博雅根本沒有講這句話。

翁達瑞為此列出將這句話塞進苗博雅口中的台灣媒體，並指粉專與網民大規模轉貼這則假新聞，苗博雅被罵得體無完膚，就因為一句捏造的話。

翁達瑞為此直言「戰爭已經開打了」，並指模式如下：

1、中央廚房選定抹黑對象，捏造抹黑言論，並透過特定管道釋出。

2、親藍媒體寫成新聞，還裝出一副無辜裝。

3、親藍名嘴在政論節目放大平面媒體的假新聞。

4、親藍粉專隨即上車，大肆批判攻擊對象。

5、藍營網軍大規模轉貼媒體、名嘴、與粉專的言論。

翁達瑞直言，不論多麼離譜的言論，受害者百口莫辯。他也強調，苗博雅不是唯一的受害者。類似的攻擊，他也經歷過多次。他為此呼籲，「戰爭早就開打了，綠營必須出面迎戰，不能讓苗博雅孤軍奮戰」。

