台宏復交指日可待！林佳龍分析：川普要各國「選邊站」

外交部長林佳龍接受本報「官我什麼事」專訪表示，希望美國等盟邦能協助恢復台宏邦交。（記者黃筠軒攝）

2023年與我國斷交的前友邦宏都拉斯近期舉行總統大選，計票作業已趨近完成，目前仍由親台派領先，外界關心我國是否有機會與宏都拉斯復交。外交部長林佳龍接受本報專訪表示，希望美國等盟邦能協助恢復台宏邦交，並且分析指出，在美國總統川普要求各國「選邊站」的情況下，拉丁美洲國家已沒有模糊空間，這時候台灣就成為一個好選擇。

林佳龍接受本報「官我什麼事」節目專訪指出，中國的一帶一路帶來許多問題，包括控制宏都拉斯基礎設施、傾銷、失業率升高等，甚至演變成安全上的議題，中國做過太多跳票的承諾，缺乏公信力；與中國對比，台灣模式是「榮邦計畫」，從人才的培訓，到評估友邦適合發展的產業，因此宏都拉斯兩名總統候選人選前才會不斷公開表達與台復交意願。

林佳龍也坦言，中共一定會不擇手段地施壓；除了台灣之外，也希望美國等盟邦能出手協助恢復台宏邦交，相信這次宏都拉斯的總統當選人一定能基於其國家利益，抗拒中國的經濟脅迫與報復行動。

林佳龍認為，宏都拉斯很重要，我國也與宏都拉斯建立了管道，會持續與宏都拉斯談出一個互惠兩國長期發展的外交夥伴關係。

中國近期也開始盤點過往採購宏都拉斯白蝦與咖啡的成績。針對台灣在「拓邦」規劃中與中國競爭的關鍵，林佳龍指出，台灣以真心誠意建構信任及繁榮的關係，而非一時的買賣關係，「台灣模式是一股良善力量，不會竭澤而漁」，因此讓許多國家慢慢發現，若走向中國，中國要照顧逾百國邦交國，「建交後就不管你了」，或許能得到龐大援助，但後繼無力。

林佳龍指出，過去許多國家都是「經濟靠美日歐，安全靠中國」，但在全球供應鏈重組，非紅供應鏈逐漸成形之際，美國總統川普也要求各國「選邊站」，特別是西半球、拉丁美洲、加勒比海國家，更是已經沒有什麼模糊空間，這時候台灣就成為一個好選擇。

林佳龍表示，與中共競爭，不只是地緣政治、軍事安全議題，也涉及實質發展模式的選擇，相信目前在巴拉圭等邦交國推動的「台灣模式」，是個令人喜愛的模式，外交部會幫助友邦在地區中「Can Lead」，在地區建構台灣模式發展經驗。

