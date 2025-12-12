巴拿馬議員不畏中國壓力訪台 林佳龍曝訪團成行關鍵

外交部長林佳龍接受本報「官我什麼事」節目專訪，談及促成巴拿馬國會議員上月睽違8年訪台的關鍵。（記者黃筠軒攝）

巴拿馬9名國會議員上月底組團訪台，是兩國自2017年斷交以來，首度有國會議員團訪台。外交部長林佳龍接受本報專訪透露，他與副總統蕭美琴在歐洲議會與兩名巴拿馬IPAC共同主席見面時，才確認訪團將不畏壓力來訪；針對未來台巴合作前景，林認為，川普政府對西半球的重視，也是台灣的機會，巴拿馬有意參與半導體產業供應鏈，可讓台灣藉經濟外交推動價值外交。

林佳龍接受本報「官我什麼事」節目專訪表示，除了價值外交之外，台灣也強調經濟外交，而巴拿馬是台灣重要貿易夥伴，與台灣仍有自由貿易協定，且台灣的長榮、陽明、萬海等企業，都是巴拿馬運河的前10大使用者，在此基礎上重新來往，符合兩國利益；台灣與巴拿馬關係從價值外交、同盟外交、經濟外交等總合外交等角度，都有許多合作空間。

林佳龍認為，美國目前對西半球、中美洲國家的重視，當中當然有推波助瀾、鼓勵的效果，而美國總統川普聲稱要收回巴拿馬運河控制權，也是台灣的機會。

林佳龍指出，鑑於巴拿馬中國航運近期將簽新約，近期中國施壓力度很大。針對促成巴拿馬議員訪團來台的關鍵，林也透露，他與副總統蕭美琴在歐洲議會出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年會時，有與巴拿馬兩名IPAC共同主席見面，更確定訪團將不畏壓力來訪。

總合外交方面，林佳龍指出，台灣的半導體、AI等產業，巴拿馬也想參與相關供應鏈，由經濟外交也能支持價值外交走出去，包含榮邦計劃的「八大旗艦計劃」，及半導體供應鏈韌性、可信賴網路、數位治理、智慧科技園區海外示範計畫、醫療農業、主權AI等，都是許多國家希望接觸台灣，與台灣合作、合資，並推動雙邊關係發展的項目。

林佳龍認為，配合美國的西半球政策及巴拿馬總統未來規劃，對於建構新的台巴外交關係，我國持開放且彈性的態度，希望不是為了建交而建交，也不是為了設處而設處，而是基於彼此能夠在經濟、科技、文化等領域互惠共榮。

