藍營攻擊國防部5.9億炸藥採購案 福麥公司：一切合法

福麥國際得標國防部5.9億炸藥案，遭藍營攻擊，國防部與經濟部澄清，晚間福麥公司也回應一切合法。（記者王捷攝）

國防部5.9億元「RDX海掃更」炸藥採購案，由台南福麥國際室內裝修公司得標，引發藍營質疑。福麥公司晚間回應本報，國防部也有出面澄清，該公司採購一切合法。

因裝潢公司能標到炸藥採購，藍營質疑國防部為特定廠商量身打造標單，還以「小吃店賣快篩」翻版形容，要求公開審查資料；相關指控鎖定福麥本業是室內裝修、資本額不高，卻能吃下高敏感度的炸藥標案。

不過有業界人士分析，政府標案如果限制太多，例如一定要限制成立幾年、有什麼背景，進一步限縮投標公司，有「綁標」的嫌疑；對公司行號來說，有能力把貨進口如期交付給政府更重要，也是商業競爭力。

國防部也上火線澄清，國內沒有產火藥原物料，只要廠商具備國際貿易資格，能提出輸出許可與來源證明並配合查驗，每間公司都可投標，這次兩度開標都只有福麥投標，強調並未圖利特定公司。

今天晚間，福麥公司回應，國防部也有出面，公司是合法採購；福麥公司的關係企業，不僅有裝潢公司，還經營多元業務，其中就包含國際貿易。另外，福麥的登記地址是一間文創民宿，本報曾在2018年時採訪，當時民宿擺放有旅館吉祥物、復古小瑪莉電玩，獲得積分就能換遊戲，卻被警方硬拗在公眾場所賭博，最後沒有起訴。

